L’autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a un nouveau directeur général en la personne de MAMANE SALISSOU.

La très bonne nouvelle de cette nomination est que M. Salissou a passé une grande partie de sa vie professionnelle à servir et à promouvoir cette institution.

Ainsi du 18 Octobre 2018 au 9 mars 2023 , M. Mamane Salissou était Directeur des Radiocommunications à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP).

A ce titre, il était en charge de la gestion et de la planification du spectre de fréquences radioélectriques ainsi que du contrôle de son utilisation et du contrôle de conformité des équipements radioélectriques. Il assurait aussi l’intérim du Directeur Général à son absence.

Du 17 Octobre 2017 au 18 octobre 2018, il était Directeur Pool Etudes et Analyses à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP)

A ce titre, il avait pour mission l’identification et l’analyse des défis et problématiques qui se posent à la régulation des télécommunications et de la poste.

Du 17 juillet 2016 au 16 octobre 2017, il était Directeur Sectoriel Télécommunications par intérim à l’ARTP. Il était chargé de la Coordination et de la supervision de toutes les activités de régulation du secteur des télécommunications.

De 2015 au 16 juillet 2016, il était Chef Département Contrôle et Inspection Technique à l’ARTP.

Il était responsable du Contrôle de la Qualité de service des opérateurs télécoms et des autres obligations contractuelles contenues dans leurs cahiers des Charges.

Il fut également Chef Service Contrôle de spectre à l’ARTP. Il était chargé du traitement des plaintes de brouillage de fréquences du Contrôle de conformité des installations radioélectriques et du Contrôle de l’utilisation de Spectre de fréquences.

De 2005-2013, il était Ingénieur chargé de la gestion de spectre à l’ Autorité de Régulation Multisectorielle.

Il assurait le traitement des demandes d’assignation de fréquences, la Facturation des utilisateurs de spectre de fréquences et le Contrôle de spectre de fréquences.

C’est donc un spécialiste chevronné et expérimenté qui a été promu pour poursuivre l’œuvre de modernisation de l’arcep.

Spécialisé en Régulation du Numérique à Télécom ParisTech en France et Ingénieur en Télécommunications option technique à l’Ecole Supérieure des Télécommunications (ESMT) de Dakar Sénégal, le nouveau directeur général mettra toute son expertise à la disposition de l’arcep.