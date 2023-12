L’axe Lomé- Niamey dynamisé

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani a regagné Niamey le vendredi 8 décembre 2023, en provenance de Lomé au Togo où il a effectué une visite de d’amitié et de travail.

Au cours de cette visite, le général Abdourahamane Tiani a évoqué avec son homologue togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, les questions d’intérêt commun, incluant en particulier le contexte sécuritaire régional et la nécessité d’une collaboration renforcée entre les États pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans le but de protéger les populations et promouvoir la libre circulation des personnes et des biens, rapporte un communiqué de la présidence togolaise.

Selon toujours la même source, les deux Chefs d’Etat ont également abordé la coopération entre le Togo et le Niger, marquée par l’importance et la qualité des échanges commerciaux, notamment dans le cadre de la desserte de l’hinterland régional par le port autonome de Lomé.



”J’ai échangé ce vendredi avec le Général Abdourahamane Tiani, Président du CNSP du Niger, en visite de travail au Togo”’ écrit dans un tweet le Président Faure du Togo qui a indiqué que ”attaché au dialogue et à la concertation pour promouvoir l’intégration régionale et le développement, le Togo reste engagé pour une approche pacifique dans la résolution des difficultés que connaissent nos pays”.

Le Président togolais a rappelé, à cette occasion, qu’une ”importante communauté nigérienne est installée au Togo depuis plusieurs décennies. De même, plusieurs milliers de nos compatriotes sont établis au Niger”

Rappelons enfin que le Togo entretiennent des relations de coopération dans divers domaines avec le Niger, et ce, depuis des décennies.

Le Togo, terre d’accueil pour ces ressortissants nigériens qui opèrent, dans leur grande majorité, dans le domaine du commerce.

Cette visite intervient à la veille d’un sommet extraordinaire convoqué demain à abuja où le Niger sera au centre des discussions.

Le président faure eyadema est un ami du Niger et il a toujours prôné le dialogue pour resoidre le problème nigérien.

Niamey et la CEDEAO sont en froid depuis les événements du 26 juillet dernier.

Notons qu’à son retour à Niamey, le Chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani a été accueilli à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey par le Premier Ministre de la transition, Ali Mahaman Lamine Zeine, avant d’être salué par les membres du gouvernement et ceux du CNSP.