Le Chef de l’Etat le Général de Brigade Abdourahamane Tiani reçoit une délégation des Oulémas du Nigéria

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Partie CNSP), Chef de l’État, Général de Brigade Abdourahamane TIANI a reçu ce samedi 12 août 2023, une forte délégation des Oulémas venus du Nigeria, conduite par Cheikh BALA LAU ABDULLAHI.

C’est M. Lamine Zeine Ali Mahaman, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, accompagné des membres du CNSP, qui a accueilli, à l’aéroport International Diori Hamani de Niamey, cette délégation nigériane.

Au sortir de leur rencontre avec le Chef de l’Etat, Cheikh Bala Lau a indiqué que suite à leur rencontre la veille du dernier sommet de la CEDEAO, avec le Président en exercice, Président du Nigéria, Bola Ahmad Tinubu, «Nous lui avons expressément demandé de nous laisser rencontrer les nouvelles autorités du Niger afin de discuter des voies et moyens de régler pacifiquement cette situation.

Il nous a autorisé et encouragé à tout faire pour privilégier le dialogue et la compréhension mutuelle qui a toujours existé entre les peuples du Niger et du Nigéria, qui partagent tout, depuis des millénaires » a-t-il indiqué.

Les deux parties reconnaissent qu’une solution militaire n’arrange personne, « nous nous réjouissons de l’accueil chaleureux des autorités du Niger qui nous ont accordé une oreille attentive et qui nous ont assuré de tout faire pour régler cette situation pacifiquement » a déclaré Cheikh Bala Lau. Il a aussi assuré que « nous repartons confiants des échanges fructueux avec le Chef de l’Etat nigérien et nous allons rapporter au Président Tinubu, les souhaits des autorités nigériennes à la résolution diplomatique de la situation ».

Pour sa part, le Premier ministre Lamine Zeine a indiqué que cette rencontre est importante en ce sens qu’elle vise à rapprocher les deux pays, le Nigéria et le Niger, et les oulémas ont fait passer le message du Président nigérian au Chef de l’Etat du Niger. Il les a chargé d’expliquer que nous voudrions voir se lever les mesures inhumaines, iniques et inacceptables, parce qu’en contradiction avec les dispositions et règles même de la CEDEAO ».

« Nous restons ouverts pour conduire cette médiation et arriver à réduire toutes ces contraintes et revenir à une situation normale » a-t-il confié.

Cette délégation des oulémas comprenait les responsables des organisations islamiques du Nigéria et du Niger, contre toute intervention armée et désireux de la résolution pacifique de la situation.