Le CNSP dénonce le paternalisme Français et reaffime son engagement pour la souveraineté du pays

Le conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a, par un communiqué publié, le vendredi 01 septembre 2023, réagi en dénonçant vigoureusement, les propos paternalistes tenus par le président français à l’occasion de son adresse aux Ambassadeurs de France, tout en réaffirmant son engagement pour la souveraineté du Niger.

Selon ce communiqué, le Gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation, les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le Président de la République Française à l’occasion de son adresse aux Ambassadrices et Ambassadeurs de France.

Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le gouvernement tiennent à faire les observations selon lesquelles les élucubrations du président français visent à infantiliser les Chefs d’Etat africains en agitant, sans aucune prise en compte des différences entre les contextes nationaux, la psychose d’un risque régional de contagion de putschs militaires.

Emmanuel Macron pense ainsi les apeurer et instrumentaliser la CEDEAO pour les obliger à adhérer au projet néocolonialiste d’un autre âge d’invasion du Niger.

Ces propos visent également, selon toujours le CNSP, à fabriquer une division ethnique artificielle pour opposer les Nigériens les uns aux autres et créer les conditions d’un conflit inter ethnique ; à l’instar de ce qui s’est passé dans certains pays africains et qui a été provoqué par ce genre de manipulations.

Ensuite, a poursuivi le même communiqué, contrairement à la rhétorique macronienne qui consiste à dire que les militaires ont abandonné la lutte contre le terrorisme pour les privilèges du pouvoir à Niamey, ”nos Forces de Défense et de Sécurité sont plus que jamais engagées à poursuivre leur lutte acharnée contre les forces terroristes, d’ailleurs soutenues par la France qui prétendait jusqu’ici nous aider dans cette lutte”.

Ces propos, poursuit le communiqué, visent à ”perpétuer à tout prix les relations patron-client, maître-sujet auxquelles le régime défunt a assujetti le Niger par rapport à la France”.

Monsieur Macron n’hésite même pas à présenter les anciennes autorités à la face du monde comme ses marionnettes en justifiant le soutien qu’il leur apporte par leur ”engagement à l’international sur tous les agendas qui sont ceux de la France”.

”Cet aveu prouve, si besoin est, que le régime défunt était bien au service d’agendas étrangers au détriment des intérêts du Niger” indiquent les autorités nigeriennes pour qui ”ni les Africains, ni le peuple Nigérien, ni même le peuple Français ne sont dupes. Les propos de Monsieur Macron et ses incessants efforts en faveur d’une invasion du Niger visent à perpétuer une emprise néocoloniale sur le peuple Nigérien qui ne demande rien d’autre que de décider désormais par lui-même de son destin” car pour elles ”ces propos, inattendus de la part d’un chef d’État, n’apportent rien à la recherche de solutions rationnelles au différend qui nous oppose”.

Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger réitèrent que ”ce différend ne porte ni sur les rapports entre nos peuples, ni sur les individus, mais sur la pertinence de la présence militaire française au Niger et l’établissement de relations respectueuses et mutuellement bénéfiques dont les autorités nigériennes, soutenues par le peuple, ont fait un principe désormais cardinal de leurs relations internationales”.

Forts du soutien du peuple Nigérien, seul juge de leur légitimité, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement sont ”résolus à s’opposer à tout paternalisme et à tout interventionnisme d’une époque à jamais révolue et entendent œuvrer pour l’établissement d’un ordre nouveau gagnant-gagnant et respectueux de la dignité de tous les peuples et de la souveraineté de tous les Etats’.

Rappelons que depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, les autorités Françaises refusent de reconnaître les nouvelles autorités du Niger et menacent même le pays d’une intervention militaire pour ramener l’ordre constitutionnel dans le pays.

D’ores et déjà, l’ambassadeur français au Niger a été expulsé du pays et sur l’ensemble du territoire national, les populations nigériennes sont mobilisées pour exiger le départ aujourd’hui même des troupes françaises installées au Niger.

A Niamey, la mobilisation est exceptionnelle, la voie principale qui part de l’aéroport international diori hamani jusqu’au rond rond-point 6ème est noire de monde. Aucun passage, les véhicules et autres motos cyclistes sont obligés de chercher d’autres voies de contournement.

La grande révolution pour bouter les français hors du Niger est en marche.