Le CNSP réaffirme le renforcement et le développement des relations entre le Niger et la Guinée

A l’occasion du 65ème anniversaire de l’Indépendance de la République du Guinée , le lundi 2 octobre 2023, le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général Abdourahamane Tiani a, dans une note adressée au Colonel Mamadou Doumbiya, Président de la Transition Guinéen, réaffirmé la disponibilité du Niger à renforcer et développer les relations existants entre les deux pays.

’’La commémoration du soixante-cinquième anniversaire de l’Indépendance de la République de Guinée le 02 Octobre 2023, m’offre l’agréable plaisir d’adresser à votre Excellence, au Gouvernement et au peuple frère de la Guinée mes vives et chaleureuses félicitations’’ a exprimé le Président Tchiani à son homologue guinéen avant de réaffirmer sa ’’disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement et au développement des relations d’amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération déjà excellentes entre nos deux pays et nos deux peuples’’, note une dépêche de l’agence nigérienne de presse.

C’est aussi l’occasion pour le Général Abdourahamane Tiani de remercier, ’’au nom du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), du Gouvernement, du peuple nigérien et au mien propre, toute la reconnaissance de mon pays, le Niger, pour le soutien que la République sœur de Guinée lui apporte depuis les événements du 26 juillet 2023’’.

’’Ces événements marquent un tournant décisif dans la marche résolue du peuple nigérien pour sa dignité et sa souveraineté et nous savons, en ces moments particuliers de l’histoire de notre pays, pouvoir compter sur la Guinée de Sékou Touré et de ses dignes héritiers’’ s’est -il réjoui tout en renouvelant ses sincères félicitations et meilleurs vœux à au Président Mamadou Doumbiya.

A noter que le Niger a dépêché une importante délégation des militants pour participer aux manifestations organisées en cette occasion.

Les militaires nigériens se sont distingués par une parade impeccable.

Par Tam-tam info News