Le conflit entre la CEDEAO, la France et le Niger a créé un sentiment de solidarité, de l’unité nationale, entre toutes les forces vives , en vue de faire face à toute agression contre le Niger.

L ‘intervention militaire envisagée par la CEDEAO sur injonctions de la France, a soudé , cimenté , les fissures qui existaient entre les forces vives du Niger.

Un sentiment de patriotisme est aiguisé à l’occasion des rumeurs d’intervention militaire contre le Niger. En effet, des marches, des meetings, de protestations contre l’intervention militaire au Niger sont organisés sur toute l’étendue du territoire national.

C’est vraiment triste . Par la faute des nigériens, l’affrontement tant redouté entre la France et la Fédération de la Russie risquerait d’intervenir sur le sol nigérien.

En effet, la France refuse de quitter le Niger sous-pretexte que seules les autorités déchues par les forces de défense et de sécurité sont habilitées à faire la demande.

La jurisprudence créée par les puissances mondiales excolonisatrices suite à plusieurs coups d’Etat militaires opérés en Afrique de 1960 à nos jours, viennent d’être mises en cause par la France, donneuse des leçons, de démocratie et aussi instigatrice des coups d’Etat militaires en Afrique.

Le Niger a connu cinq coups d’Etat militaires et un changement de pouvoir anticonstitutionnel civil, (.conférence nationale), un seul coup d’État militaire et la conférence nationale souveraine ont échappé au contrôle de la France, c’est celui qui fait aujourd’hui polémique, le coup d’Etat du 26 juillet 2023 contre le président Bazoum Mohamed.

La problématique qui se pose en refusant de négocier avec les forces de défense et de sécurité nigériennes qui ont pris le pouvoir, est-ce que la France ne se mettrait-elle pas un couteau au ventre ?

L ‘ intervention militaire au Niger, préconisée par la France par le biais de la CEDEAO , pour rétablir l’ordre constitutionnel normal serait très difficile du fait du refus de cinq pays amis du Niger , qui se déclarent solidaires du Niger en cas d’attaque , nous avons nommé, l’Algérie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée Conakry et la Mauritanie.

Au Nigéria voisin les Etats du Nord sont hostiles à toute intervention militaire contre le peuple du Niger, le sénat aurait rejeté l’intervention militaire contre le peuple du Niger pour des raisons des liens de solidarité , de bon voisinage, et de fraternité séculaires.

Le Nigéria se sent redevable de la contribution du Niger qui avait permis de remporter la victoire ✌éclatante sur les sécessionnistes biafrais soutenus par la France en 1966.

La CEDEAO, à force de faire suite, sans analyse, sans réflexion, aux injonctions de certains chefs d’Etat européens risquerait de se disloquer. En effet, toute la batterie de sanctions prises contre la république du Niger, sont illégales , illégitimes et inhumaines. C’est le peuple souverain du Niger qui est plus visé que les militaires au pouvoir.

L ‘attitude de la France à l’égard du Niger risquerait de pousser presque tous les pays de la sous-région ouest-africaine de chercher refuge vers la fédération de la Russie et les autres puissances mondiales émergentes.

L ‘attitude arrogante, inhumaine, de la France envers le peuple nigérien, a poussé toutes les forces vives du Niger à faire front commun aujourd’hui avec les forces de défense et de sécurité du Niger. Il serait très difficile d’opérer une opération militaire contre le Niger et la réussir, car toutes les forces de défense et de sécurité, tous les partis politiques de l’opposition et certains partis politiques de la mouvance proche du parti PNDS qui était au pouvoir, et les associations religieuses, recusent toute intervention militaire contre le Niger. Ils préconisent tous, un dialogue franc et constructif pour trouver un compromis à la nigérienne ,nécessaire et acceptable par tous.

L ‘intervention militaire contre le Niger, organisée et planifiée par la France en complicité avec l’OTAN et certains chefs d’Etat de la CEDEAO aura des conséquences très désastreuses incalculables dans tous les pays de la sous-région ouest-africaine sans exception, la durée du conflit serait de longue durée et plusieurs pays prendraient part, de part et d’autre , à la guerre du Liptako Gourma, predite par le ministre Kaziendé Léopold, paix à son âme, si nous ne prenons garde .

La classe politique nigérienne a donné des alibis sur un plateau en or à certains pays européens membres de l’OTAN, une belle occasion de réaliser leur vieux rêve, celui de la déstabilisation des pays africains et d’une nouvelle forme de la recolonisation de certains pays africains faibles d’esprit .

Par conséquent, il serait hautement souhaitable que les pays africains progressistes se mobilisent pour trouver une solution pacifique heureuse aux problèmes de changement de pouvoir au Niger.

La solution militaire est très périlleuse, c’est un couteau à double tranchant.

“L’ Afrique doit s’unir ou périr

À bon entendeur salut !

Par Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.