Le désarroi des pelerins nigériens

Le peuple nigérien a été choqué hier du passage en boucle sur les réseaux sociaux de la manifestation des pelerins nigériens, qui manifestaient à la mecque au siège du COHO.

Ces pauvres pelerins ne savent plus à quel saint se vouer, tant ils sont dans l’incertitude du retour.

En effet, après avoir péniblement accompli les rites du hadj dans des conditions extrêmes, les pelerins nigériens attendent encore un programme officiel de retour.

Or, depuis plus d’une semaine, le COHO a publié un communiqué officiel annonçant le retour, mais seuls deux avionneurs, à savoir ethiopian airlines et les saoudiens ont donné leur programme.

Les seigneurs de Max Air qui ont bénéficié du gros lot des 15.000 pelerins nigériens se font toujours attendre. Il n’y a aucun communiqué officiel qui annonce le début de l’opération de retour des pelerins acheminés aux lieux saints par cette compagnie.

Comme à l’accoutumée, c’est le dilatoire qui prédomine au niveau de cette compagnie. On parle de manque de slot, de tuti quanti, on accuse les autorités saoudiennes, alors que tout le monde connait la vérité.

N’ayons pas peur de le dire, Max air est incapable d’honorer ses engagements.

Et pourtant, chaque année, on renouvelle le contrat avec cette compagnie, car, il ya des gros sous en jeu. On sacrifie les pelerins nigériens pour des intérêts sordides.

Trop c’est trop. La mascarade a assez duré, il est temps de changer.

Ne le perdons pas de vue, le hadj est le 5 ème pilier de l’islam. Chaque année, des milliers de nigériens se sacrifient pour accomplir ce rite. Malheureusement des compatriotes avides des gains faciles s’accaparent de l’organisation du hadj et font tout à leur guise.

Cette année, on atteint le paroxysme, avec l’image choquante et avilissante des pelerins nigériens jetés sous un pont,à la belle étoile, sans eau, ni nourriture.

Ces pauvres pelerins avaient tout payé et pourtant, ils ont été délaissés et abandonnés.

Le COHO censé être le centre névralgique de l’organisation du hadj dans notre est aujourd’hui dépassé. Il faut soit dissoudre cette institution, soit la réorganiser complètement afin qu’elle soit réellement au service des pelerins.

Il est aberrant de constater que des pays où les musulmans ne sont même pas majoritaires disposent des structures mieux adaptées que nous pour organiser le hadj.

L’état et en particulier la présidence de la république doit s’impliquer entièrement dans l’organisation et mettre fin à la chienlit.

En côte d’ivoire par exemple, le gouvernement ivoirien a même construit un hôtel 5 étoiles à la mecque pour loger les pelerins ivoiriens. Dans ce pays, certaines chaînes de dépenses, comme le séjour à minah et l’alimentation des pelerins sont également pris en charge.

Au Niger, nous pouvons nous en inspirer, il suffit simplement d’une volonté politique.

Il est temps d’agir.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web)