Le Ministère de l’Intérieur se dote d’un nouvel immeuble pour un coût global de plus d’un milliard de FCFA

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Seydou Halidou a réceptionné, ce vendredi 14 juillet 2023, le nouveau bâtiment dudit ministère construit par l’Entreprise nigérienne de construction, Abou Mahamadou (EAM), sur fonds propre de l’Etat du Niger pour un montant de plus dun milliard de CFA.

Les travaux avaient démarré le 19 septembre 2022 pour un délai d’exécution de 10 mois. Ce bâtiment est un ensemble de quatre niveaux, avec toiture et terrasse, composé de 68 bureaux, une grande salle d’archive, un restaurant complet, une grande salle de réunion de plus de 55 places, trois cages d’escalier dont une cage principale et deux cages secondaires, avec aménagement externe de pavage et des parkings pour véhicules.

En réceptionnant ce bâtiment, le SG du Ministère de l’intérieur a d’abord fait l’historique du processus ayant abouti à cette réalisation, avant de faire savoir que « la construction de cet immeuble constitue une réponse à un problème porté par les ministres qui se sont succédé de 1988 jusqu’à sa réalisation ». Occasion pour M. Seydou Halidou de rendre hommage à tous ces ministres, plus particulièrement au Président Mohamed Bazoum à l’époque Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses qui en a fait une préoccupation majeure.

Il a aussi rendu un hommage mérité au Ministre actuel, Hammadou Adamou Souley qui a été ”le Ministre chanceux à voir la concrétisation de ce vieux projet.

Ce chantier a eu une évolution inédite et fulgurante”, selon le SG Seydou Halidou qui pense aussi que ”c’est un des rares chantiers qui a connu une telle évolution dans sa réalisation et qui a présenté une grande qualité des travaux, des matériaux utilisés, mais aussi qui marque le sérieux de l’entrepreneur”.

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a également saisi l’occasion pour rendre hommage à tous ceux qui l’ont précédé à ce poste et aussi leur témoigné que finalement leur vieux rêve s’est réalisé.

Pour le Secrétaire Général Seydou Halidou, ”ce bâtiment constitue au-delà du Ministère de l’intérieur, une histoire dans l’évolution administrative et politique du Niger”.

Il a par la suite renouvelé ses remerciements aux plus hautes autorités du pays qui ont eu ce souci d’améliorer les conditions de vie et de travail du personnel administratif du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.

M. Seydou Halidou a, enfin, salué le dévouement de l’entrepreneur et des responsables du Ministère de l’Equipement qui n’ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cet immeuble, combien important pour le personnel du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Prenant la parole à cette occasion, l’Entrepreneur, M. Abou Mahamadou n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction face à la presse.

Il a fait savoir que ces travaux ont été effectués à 100% par des jeunes nigériens.

Il a également remercié l’Etat du Niger, en particulier le Ministre de l’intérieur Hammadou Adamou Souley pour la confiance placée en sa personne, avant de saluer la bonne collaboration qui a existé entre l’entreprise et les responsables du Ministère de l’Equipement et celui de l’Intérieur. Notons aussi qu’au cours de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce nouveau bâtiment.