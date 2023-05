Le Ministre des Finances édifie l’opinion publique sur la mensualisation des pensions des retraités

Le Ministre des Finances Dr Ahmat Jidoud a animé une conférence de presse dans la matinée de ce vendredi 26 mai 2023 dans les locaux du ministère, sur la nouvelle réforme concernant la mensualisation des pensions des retraités.

L’objectif de cette nouvelle réforme qui nécessite un travail profond, est de créer les conditions en vue de fournir aux retraités, leurs pensions à la fin de chaque mois comme pour le salaire.

Pour ce faire, comme l’a indiqué le ministre des finances à l’entame de son propos, un comité ad-hoc dirigé par le secrétaire général du ministère des finances a été mis en place en Avril 2022, suivi par l’adoption d’un décret le 29 septembre 2022 sur la dite reforme.

Cette question de mensualisation des pensions de retraite fait aujourd’hui l’objet ‘’d’actualité depuis 3 mois, chose légitime car il s’agit de la vie de la population souvent des populations vulnérables qui ont servi l’État qui ont été au service de la République’’ a-t-il expliqué.

Ainsi, le ministre Jidoud a tenu à remercier les professionnels des médias ayant répondu à cette rencontre en vue de ‘’donner les éléments dans le cas de la mise en œuvre de cette réforme profonde qui consiste uniquement à payer les pensions par mois aujourd’hui contrairement à autrefois où elles étaient payées par trimestre’’.

Cette réforme importante a-t-il expliqué, ’’s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et son gouvernement pour améliorer les conditions de vie de population et renforcer l’inclusion sociale notamment l’amélioration des conditions de vie des populations’’.

Cependant, ‘’cette mensualisation devant débuter en fin janvier, n’a pu qu’à partir du 27 février 2023 à Niamey et le 30 Avril dans les régions compte tenu de certaines contraintes ayant contribué à ce retard’’ a-t-il regretté avant de se féliciter qu’à ce jour, toutes les dispositions ont été mises en place en vue de mettre les concernés dans leur droit en ce qui concerne les autres mois jusqu’au mois de mai.

A cet effet, Dr Jidoud de faire part de la mise en place d’un logiciel devant ‘’servir du système d’information puisque c’est un changement total dans la gestion de pension à Niamey et dans les régions’’.

Ainsi, ‘’sur plus de 38 mille dossiers, environ 33.762 dossiers ont été enregistrés compte tenu de certaines incohérences dans les autres dossiers qui sont pour la plupart, soumis à un certain nombre de vérification afin de s’assurer de la fiabilité des pièces qui ne sont pas très bonnes et qui retiennent les dossiers. Cette vérification, permettra donc à chacun de défendre son droit et aussi à l’administration d’assurer sa mission’’.

Par ailleurs, malgré les difficultés rencontrées, le ministre des Finances a tenu à rassurer l’opinion publique ‘’qu’à partir du mois de juin, vous aurez une situation stable même si quelque part, nous allons continuer à avoir du bruit de ceux là qui ont perdu leur marché à travers le paiement trimestriel par billetterie uniquement’’.

Il faut aussi noter que l’avantage de cette nouvelle réforme et que le paiement se faira automatiquement par bancarisation que par guichet.

D’autre part, a souligné le ministre des Finances, l’Etat envisage de prendre des dispositions en vue de se mettre dans ses droits en cas d’une quelconque pratique malsaine entreprise par les concernés ou des personnes mal intentionnées visant à s’acquitter des pensions d’autrui dans leur dos.

Aussi, il a saisi l’occasion pour appeler les acteurs de la Caisse des Retraités du Niger (CARENI) à faire plus de sensibilisation pour permettre aux retraités de se mettre en règle en vue de pouvoir toucher leur pension à temps.

Il faut aussi souligner que le Directeur Général de la CARENI M. Mahamadou Yahaya a aussi pour sa part pris la parole pour apporter d’amples informations concernant cette nouvelle réformation que le gouvernement nigérien entend stabiliser d’ici le mois de Juin.