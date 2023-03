Le Niger à l’honneur au fespaco: Le film envoyé de Dieu de Amina Mamani Abdoulaye a eu 4 Prix et une mention spéciale.

Le film envoyé de dieu de la nigérienne Amina Mamani Abdoulaye a été primé au fespaco.

Dans un tweet, le président de la république, Mohamed bazoum a indiqué : “J’adresse toutes mes félicitations et mes encouragements à Amina Abdoulaye Mamani qui vient d’être lauréate de 4 prix et d’une Mention Spéciale au FESPACO. C’est la consécration d’une belle œuvre filmique “l’envoyée de Dieu” et de l’ardeur au travail qui honorent le Niger.”

On retient parmi les prix obtenus par notre compatriote, le Prix de l’uemoa du meilleur court métrage d’une valeur de 500000.

2. Prix de la Chance de la Lonab d’une valeur de 5 millions

3. Prix de la conférence épiscopale Burkina Faso Niger d’une valeur de 2 millions

4. Prix Spécial Gambere Ernest d’une valeur de 200000 de FCFA

5. Et une mention spéciale du conseil de l’entente.

Voici le palmarès officiel des prix spéciaux :

Prix Laafi la Boumbou d’une valeur de 5 000 000 FCFA : “Sira sur la route” du Malien Fousseyni Maïga Prix de la conférence épiscopale Burkina-Niger d’une valeur de 2 000 000 FCFA :

“l’envoyer de Dieu” de la réalisatrice Nigérienne Amina Abdoulaye Mamani

Prix spécial GAMBERE ERNEST d’une valeur 2000 000 FCFA : “l’envoyer de Dieu” de la Nigérienne Amina Abdoulaye Mamani Prix spécial Thomas Sankara d’une valeur de 3000 000 FCFA : “ Cuba in Africa” de l’Éthiopien Negash Abdurahman Prix Spécial WATERAID “climat, eau et assainissement en Afrique” d’une valeur de 5000 000 FCFA :

“Sira” de la burkinabè Appoline Traoré

Prix Ababacar Samb Makharam de la ville de Ouagadougou d’une valeur de 3000 000FCFA “Al Djanat, paradis originel” de la réalisatrice franco-burkinabè Aïcha Chloé Boro Prix de la critique africaine Paulin Soumanou Vieyra : Mami wata du Nigérian C.J. FIERY OBASI Prix Sambène Ousmane de la fondation Ecobank d’une valeur de 5 000 000 FCFA : “La plantation des planteurs”

Prix de la chance décerné par la LONAB d’une valeur de 5 000 000 : “Lenvoyé de Dieu ” de la Nigérienne Amina Abdoulaye Mamani Prix spécial PLAN international de l’égalité aux filles pour la combativité et l’innovation en faveur des filles d’une valeur de 5000 0000 : “La plantation des planteurs”

Prix Félix Houphouët-Boigny du conseil de l’entente d’une valeur de 10 000 000 FCFA : “Sira” de Appoline Traoré

Prix spécial de l’UEMOA *Long métrage fiction 8000 000 FCFA : “Xalé, les blessures de l’enfance” du Sénégalais Moussa Sène Absa *Court métrage fiction 5000 000 FCFA : “L’envoyer de Dieu” de Amina Abdoulaye Mamani *Long métrage documentaire 8000 000 : “Al Djanat, paradis originel” de la réalisatrice franco-burkinabè Aïcha Chloé Boro *Court métrage documentaire 5000 000 :

les cavaliers de Tounka Prix spéciaux CEDEAO *Meilleur film de l’intégration 15 000 000 “No U turn” du Nigérian Ike Nnaebue *Meilleure réalisatrice 10 000 000 FCFA : Appoline Traoré du Burkina *Meilleur plus jeune réalisateur de films d’école 2 000 000 FCFA Mohamed Alabi du Bénin *Meilleure plus jeune comédienne 1 000 000 Guisali Barry du Sénégal pour “Xalé, les blessures de l’enfance” Prix spécial de l’Assemblée législative de transition 7 000 000 FCFA : “Sira” de Appoline Traoré

Section série télévisuelle africaine

Premier prix série télévisuelle 2 000 000 FCFA : Obatanga de Alex Ogou de la Côte d’Ivoire Deuxième prix série télévisuelle 1 000 000 FCFA “de plus en plus loin”

Section film d’animation

Premier prix court métrage 3 000 000 FCFA : Nadia Rey de Tunisie

Premier prix série 2 000 000 FCFA : “Paya et Koulou”

Section films d’école

Premier prix 2 000 000 : “A qui la faute ?” Ramatoulaye Bah de la Guinée

Deuxième prix 1 000 000 FCFA : “sur les traces de mes ancêtres” Côte d’Ivoire

Prix spécial pour la promotion de l’industrie du cinéma burkinabè Aboubacar Zida dit Sidnaba d’une valeur de 2 000 000 FCFA : “l’affaire Samory” de Boubacar Diallo

Prix spécial Paul Robeson pour les films des diasporas d’une valeur de 2 000 000 FCFA : Agwe du Haïtien de Samuel Frantz Suffren