Le Niger annule plus de 992 passeports diplomatiques pour caducité

Le ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale et des nigériens à l’extérieur a, dans une lettre adressée aux représentations diplomatiques du Niger à l’extérieur, annoncé l’annulation de plus de 992 passeports diplomatiques attribués à des nigériens et non nigériens pour raison de caducité.

”J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint, pour dispositions utiles à prendre, la liste des passeports diplomatiques nigériens annulés pour caducité appartenant aux anciens présidents des institutions, anciens ministres, anciens députés nationaux, anciens conseillers et conseillers spéciaux à la présidence, à l’assemblée nationale, à la primature , ainsi qu’à des personnalités nigeriennes et non nigériennes n’étant plus en position de détenir lesdits passeports” explique la lettre du ministère nigérien des affaires étrangères.

Notons que sur les 992 passeports annulés, 674, dont 50 délivrés à des non nigériens, ont été établis pour le compte de la présidence de la République et plus de 300 l’ont été au profit de conseillers et autres chargés de mission à l’assemblée nationale du Niger.

Rappelons que le 31 août dernier, le gouvernement du Niger annulait les passeports diplomatiques de 5 personnalités du régime déchu pour les mêmes raisons.