Le Niger et le Groupe chinois SINOPEC signent un mémorandum d’entente sur le secteur pétrolier

Le Gouvernement de la république du Niger et la Société Pétrolière et Chimique de la République Populaire de Chine (SINOPEC) ont signé, le vendredi 26 mai 2023, à l’hôtel Radisson Blu de Niamey, un mémorandum d’entente axé sur le secteur pétrolier du Niger.

Ce mémorandum d’entente a été signé par le Ministre du Pétrole, M. Mahamane Sani Mahamadou et le Vice- président de ladite société, M. Xue Weisong.

Ce partenariat avec SINOPEC est pour le Niger une opportunité de développer son secteur pétrolier, créer des emplois pour les concitoyens, accroitre la sécurité énergétique et de promouvoir le développement économique.

Dans l’allocution qu’il a prononcée en cette occasion, le Ministre du Pétrole, Mahamane Sani Mahamadou a indiqué que’’ce partenariat que nous formalisons est une étape clé dans le développement du potentiel du Niger ‘’.

Il a indiqué que’’la signature de cet partenariat avec SINOPEC l’un des plus grands groupes pétrolières du monde n’est pas seulement un signe de reconnaissance de notre potentiel pétrolier, mais aussi une affirmation de notre capacité à attirer les investisseurs de qualité’’.

En effet, a annoncé le Ministre en charge du Pétrole, grâce aux mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer le climat des affaires et grâce à la finalisation très prochaine du pipeline Niger- Benin long de 2000 kilomètre, le Niger est à présent une destination de choix pour le groupe pétrolier qui ambitionne d’investir la production et l’exportation du pétrole brut’’.

‘’Au cours de l’année 2022, a rappelé M. Mahamane Sani Mahamadou’’ le groupe SINOPEC a produit près de 489 Millions de barils du pétrole et d’équivalent gaz, ce qui démontre ainsi sa vaste capacité de production’’.

‘’En 2023, la société SINOPEC s’est classé 5éme dans le classement ‘’Fortune Global 500’’ avec des revenus de 401 Milliard de dollars et des bénéfices de 8,3 Milliards de dollars et cela marque la 24éme année consécutive où SINOPEC figure sur cette liste témoignant de sa stabilité et de sa performance soutenue dans l’industrie pétrolière mondiale’’a-t-il poursuivi.

‘’Par ailleurs, SINOPEC est classé 4éme parmi les compagnies pétrolières mondiales en 2023 indiquant sa position dominante dans le secteur pétrolier. Et aujourd’hui nous ne parlons pas seulement de forage et d’extraction mais de la matérialisation d’une vision pour l’avenir du Niger. Un avenir dans lequel le Niger est non seulement producteur de pétrole et de gaz, mais également acteur majeur pour l’industrie pétrolière mondiale’’a ajouté le Ministre.

‘’Ce partenariat, a également fait savoir le Ministre, nous aidera à poursuivre la transformation de notre vaste potentiel pétrolier conformément aux objectifs fixés par le Président de la République qui a décidé de faire de ce secteur le moteur de l’économie du Niger’’.

‘’Le pétrole est bien plus qu’une simple ressource, c’est un moteur de progrès et avec la société SINOPEC à nos côtés nous sommes prêts à conduire ce progrès et nous sommes convaincus qu’ensemble nous construirons un avenir dans lequel le Niger est un leader dans le domaine de l’énergie, un avenir dans lequel le Niger est fier de sa place sur la scène pétrolière mondiale’’a conclu le Ministre du pétrole.

Prenant la parole à cette occasion, le vice-président de SINOPEC, M. Xue Weisong a, tout d’abord remercié les autorités du Niger et a indiqué que’’ cette cérémonie est une opportunité très importante pour SINOPEC et pour le Niger’’.

Le vice-président de faire savoir que ’’SINOPEC se situe dans l’une des 500 plus puissantes économies du monde et nous avons l’industrie pré-polyvalent eau et gaz et aussi la chimie et le Raffinerie, elle possède des techniques et aussi des puissances à développer et c’est un honneur de participer entre le développement durable et énergétique du Niger pour apprendre tous nos efforts et pour approfondir notre coopération dans le secteur pétrolier avec le Niger et c’est juste un commencement et le futur est encore mieux pour nous’’.

Dans cette semaine, a-t-il annoncé, nous allons encore discuter des détails sur les coopérations des contrats et au futur si on rentre dans le secteur pétrolier du Niger nous avons besoin d’un autre soutien et nous savons l’histoire de l’amitié entre l’Etat du Niger et la République populaire de chine’’.

Au niveau de la SINOPEC, ‘’nous avons une version de l’une des meilleures entreprises qui a le développement durable et si nous avons cette opportunité nous allons démontrer au futur notre puissance énorme économique et notre responsabilité sociale et avec notre coopération dans le secteur pétrolier nous allons renforcer l’amitié entre les deux pays’’.

Il faut souligner que cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine Jiang Feng.