Le Nouveau Premier Ministre rencontre les membres des structures rattachées à son cabinet

Le Nouveau Premier Ministre, M. Lamine Zeine Ali Mahaman a rencontré, ce jeudi 17 Août 2023, l’ensemble des membres des structures rattachées de son cabinet.

L’objectif de cette rencontre est de prendre contact avec les différents responsables des structures appelés à expliquer, chacun, au Premier Ministre le rôle de sa structure.

Prenant la parole à cette occasion, Ali Lamine Zeine a indiqué que ’’mon rôle pour la période pour laquelle je suis censé intervenir, c’est de travailler avec ce que je trouve disponible et plus précisément ce qui est positif et qui est largement partagé de tous, et je suis sûr que la valeur ajoutée recherchée par chacun et chacune d’entre nous sera disponible’’.

“Le Chef de l’Etat qui a souhaité que je vienne apporter ma modeste contribution a donné deux orientations simples, comment dans ce contexte particulier nous allons pouvoir gérer au mieux les ressources nationales, les fonds, la mobilisation des ressources internes et comment utiliser ces ressources’’ a indiqué le Premier Ministre pour qui ‘’Il s’agira de tout faire pour que nous protégions ce que nous avons de plus cher, c’est-à-dire l’intégrité de notre territoire, la santé et la vie de nos populations, et comment, ensemble, nous pourrions mobiliser les ressources à l’interne’’.

Parlant des sanctions imposées au Niger par la CEDEAO, le Premier Ministre d’annoncer qu’il est ‘’évident qu’on va avoir des problèmes si rien n’est fait pour lever ces sanctions qui ne devraient pas arriver à ce niveau’’.

Selon toujours le nouveau locataire de la primature, la solution à cette situation consistera alors à aller vers la plus part des pays qui composent la CEDEAO, et même ceux qui ne sont pas membres, pour mettre en avant les démarches nécessaires, pour parler afin de trouver une solution pour que ‘’très rapidement les populations qui en souffrent ne puissent pas continuer de souffrir’’.

Rappelons que Mahaman Ali Lamine Zeine a été nommé à ce poste le 7 août dernier par le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tchiani.