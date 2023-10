Le Premier Ministre appelle le peuple nigérien à la vigilance, à l’unité, et à la résilience, pour une bonne sortie de crise

Vigilance, vigilance, résistance et résilience tels doivent être les maîtres mots de chaque nigerien

Le Premier Ministre M. Ali Mahamane Lamine Zene a rencontré, hier, mardi 3 octobre 2023, les forces vives de la Nation (chefs traditionnels, leaders religieux, acteurs de la société civile, chef de quartiers et responsables des FDS etc), afin d’échanger avec ces derniers de la situation sociopolitique que vit notre pays depuis le coup d’Etat du 26 juillet dernier, selon une dépêche de l’agence nigérienne de presse.

A cette occasion, le Premier Ministre de la Transition a appelé le peuple nigérien à plus vigilance, d’unité, et de résilience pour une bonne sortie de crise, car selon lui, « que la France en complicité avec certains pays africains, veulent profiter de la situation pour déstabiliser le Pays ».

Evoquant le cas des sanctions de la CEDEAO, le Premier Ministre a indiqué que toutes les conditions de médiation ont été remplies, mais ils ne sont toujours pas revenus avec des propositions de levée de sanctions.

Concernant la sécurité, le Premier Ministre a précisé qu’ils ont des preuves bien documentées que les ennemis du Niger sont en train de recruter des tireurs à gages, organiser des assassinats civils contre des officiers, des chefs traditionnels et religieux et d’autres personnes.

S’agissant du cas de l’Algérie, M. Lamine Zene a indiqué « qu’ils étaient en train de s’entendre sur les contenus de l’initiative lorsqu’ils ont découvert sur les réseaux sociaux que l’Algérie a dit qu’ils étaient d’accord, c’est donc ce qui a motivé la réaction du gouvernement à dire non, car selon lui, c’est ne pas parce que nous sommes dans une situation difficile qu’ils peuvent nous manipuler ».

Concernant la situation économique du Pays M. Lamine Zene a également fait savoir que des dispositions sont prises pour faire rentrer les vivres par tous les moyens du côté du Burkina Faso.

Le Ministre d’Etat, chargé de l’Intérieur et de la sécurité publique, le Général Toumba Mohamed, a pour sa part donné plus de précision sur la situation sécuritaire du Niger et sur le départ des troupes françaises.

Selon le Général, c’est plus de 3000 soldats français qui sont implantés au Niger et non les 1500 annoncés.

« Après les dénonciations d’accords, ces troupes ont décidé de quitter mais ils refusent de suivre les méthodes de départ qu’on leur a proposées, afin de profiter pour déstabiliser le Niger, faire en sorte que les nigériens s’entre-déchirent entre eux en créant la zizanie », a fait savoir le Ministre de l’intérieur.

Au cours de ces deux dernières semaines, nous avons connu une attaque au Niveau du Barrage de Kandadji, dans l’objectif de détruire le barrage et tout ce qui va avec afin de faire en sorte que ceux qui sont en train de construire décident d’arrêter et d’amener le programme du Niger à zéro.

Selon le Ministre d’Etat, « grâce à l’effort de nos vaillants soldats, ces assaillants n’ont pas atteint leur objectif, mais nous avons perdu également des soldats ».

« Tout ce qu’on vous dit est documenté c’est ces forces françaises chargées de nous aider à lutter contre le terrorisme qui incitent et accompagnent ces mêmes djihadistes à attaquer, car lors de nos accrochages, on y trouve toujours des blancs », a-t-il indiqué.

Le Général Toumba Mohamed a également évoqué un autre cas d’attaque qui est en train d’être orchestré par des responsables du régime déchu, « celui d’engager des mercenaires vers la Libye pour venir attaquer le Niger ».

Il appelle enfin à la mobilisation et à l’implication de toutes les couches sociales afin de faire partir ces troupes.

Les leaders religieux présents à l’occasion ont aussi demandé à l’ensemble de la communauté musulmane et chrétienne, à rester unie et à prier ensemble chaque vendredi au Niveau de la grande mosquée et des églises, afin d’invoquer Dieu pour que la paix règne à jamais au Niger.

Les forces vives présentes à cette rencontre ont réitéré leur engagement à accompagner le CNSP et le Gouvernement pour une bonne sortie de crise et pour le départ définitif de ces troupes françaises.

L’ennemi numéro 1 du Niger et des nigériens est la France. Cette maudite nation, qui, telle une sangsue ne vit et ne prospère qu’en suçant le sang des pays qu’elle a colonisé.

Elle a pillé nos pays pendant plusieurs décennies, assassiné nos concitoyens, affamé nos peuples et maintenant, elle a créé des terroristes pour nous déstabiliser et semer le chaos.

Au Niger, des traîtres et des apatrides à la solde de la France avec à leur tête, le tristement célèbre rhissa boula sont mobilisés pour accomplir la sale besogne.

Il appartient à chaque nigerien de se lever, retrousser les manches et se mettre entièrement au service de la nation.

L’heure de vraie indépendance a sonné.

Par Tam-tam info News