Le Premier Ministre et les présidents des Fondations Bill gates et Aliko Dangote discutent de vaccination et d’éradication de la poliomyélite

En visite au Niger, les présidents des fondations Bill Gates et Aliko Dangoté ont échangé avec le Chef du gouvernement, Ouhoumoudou Mahamadou, le lundi 19 juin 2023 à Niamey sur des questions de vaccination et de l’élimination de la poliomyélite dans le pays a rapporté l’Anp.

Cette rencontre a été une occasion pour faire le point sur la mise en œuvre des engagements issus du Forum organisé par le Niger les 12 et 13 octobre 2022 sur la vaccination, mais aussi ébaucher d’autres défis majeurs auxquels fait face le Niger.

Ledit forum à l’issue duquel les parties prenantes ont pris des engagements pour le renforcement de la vaccination est intervenu 5 mois après la signature d’un protocole d’accord entre le Gouvernement du Niger, GAVI Alliance et les fondations Bill et Melinda Gates et Aliko Dangote pour le renforcement du système de la vaccination dans les régions de Diffa, Maradi et Zinder.

Dans son intervention de circonstance, le Premier Ministre du Niger de rappeler que « le pays est confronté à des défis qui résultent de la combinaison de trois phénomènes qui frappent notre pays de manière simultanée, à savoir le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, le changement climatique et la démographie galopante ».

« A mi-chemin de l’horizon 2030, terme fixé pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir », a relevé Ouhoumoudou Mahamadou, qui explique que du fait de la combinaison des facteurs précités, le Niger est loin d’atteindre les objectifs d’éradication de la pauvreté , de faim zéro , de bonne gouvernance et bien être pour tous , d’éducation inclusive et de qualité , d’égalité des genres , d’accès à l’eau potable et l’assainissement pour tous .

Après avoir donné des statistiques sur le seuil de la pauvreté au Niger qui est de 40,8%, les personnes en situation d’insécurité alimentaire estimées à 3,2 millions en 2023 ainsi que le nombre des enfants affectés par la malnutrition qui est 47%, le Chef du gouvernement nigérien de préciser « qu’en observant les bons résultats atteints par notre pays en matière de vaccination, il parait clairement qu’un partenariat fécond, du genre de celui que nous avons développé entre les communautés, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers que sont Gavi Alliance , les Fondations Bill et Melinda Gates et Dangote , est de nature à renverser les tendances ».

Aussi, Ouhoumoudou Mahamadou de noter que les efforts du gouvernement et des partenaires permettront, sans nul doute, à notre pays d’atteindre les objectifs de couverture vaccinale et de contrôler, voire éliminer les maladies évitables par la vaccination.

Avant de renouveler l’engagement du Président de la République et du gouvernement du Niger à maintenir les efforts dans le cadre du financement de la vaccination des enfants et des femmes sur toute l’étendue du territoire en routine comme en masse, le Premier Ministre d’inviter les fondations Aliko Dangote et Bill Gates à poursuivre leur accompagnement en faveur du Niger pour faire face aux défis énumérés tantôt.

Etaient présents à cette rencontre, les Chefs traditionnels et leaders religieux, les membres du gouvernement, et les gouverneurs des régions.