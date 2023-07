Le Président Bazoum à l’ouverture d’US-Africa Business Summit à Gaborone

Le Président Mohamed Bazoum a pris part, ce mercredi 12 juillet 2023 à Gaborone (Botswana), à la cérémonie solennelle d’ouverture du 15ème US- Africa Business Summit, la désormais institutionnalisée grande rencontre entre dirigeants politiques et investisseurs publics et privés des Etats-unis d’Amérique et d’Afrique, a appris l’ANP de la présidence nigérienne.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions de Dr Jeffrey Sturchio, président du Corporate Council on Africa, organisateur du forum; de Dr Benedict Oramah, président de l’Africain Export-Import Bank, qui a lancé un vibrant “Venez investir, c’est l’heure de l’Afrique !”; de Scott Nathan, Président de US Dévelopment Finance Corporation, chef de la délégation américaine, qui a confirmé l’engagement du Président Joe Biden d’injecter en trois ans 55 milliards de dollars en Afrique sud saharienne ; et enfin de SE Dr Mokgweetsi Masisi, président de la République du Botswana.

L’hôte du Sommet a longuement plaidé pour le renforcement des liens économiques et d’affaires entre les Etats-Unis et l’Afrique, en situant la responsabilité des leaders africains dans le développement du continent, et en invitant les investisseurs à consulter la mise à jour des fonds africains et américains disponibles pour leurs affaires.

Selon la source, ce forum fondé en 1997 et qui accueille cette année plus de 1300 participants, donnera lieu à des discussions en plénière, mais aussi de nombreux panels consacrés aux domaines porteurs et prioritaires: industrialisation, mines, énergie, technologies de l’information et de la communication et services digitaux, agriculture, services de santé et pharmacie, commerce et AGOA (la facilité américaine pour l’Afrique), industrie créative et du sport, industrie automobile, aviation, tourisme et voyage, leadership féminin dans le commerce et l’investissement, financement du développement, modèles futurs des zones économiques spéciales africaines.