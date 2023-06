Le Président Bazoum au sommet sur les financements et partenariats économiques du 22 au 23 juin prochain à Paris

Le Président de la République Mohamed Bazoum a reçu, dans la soirée de ce jeudi 15 juin 2023 à son cabinet, l’Ambassadeur de la République Française au Niger, M. Sylvain Itté, venu discuter de ce sommet avec le Chef de l’Etat.

Cette visite du diplomate français, à la demande du Président Bazoum, entre dans le cadre du Sommet sur les nouveaux financements et partenariats économiques et financiers organisé par la France du 22 au 23 juin à Paris.

Ce Sommet ’’est un moment important de notre relation et de la relation internationale, car le Président sera amené aussi à rencontrer les entreprises françaises notamment’’ a indiqué M. Sylvain Itté à sa sortie d’audience .

Ainsi a-t-il expliqué, cette visite est ’’pour moi l’occasion de parler et d’aborder la question d’investissement des entreprises, de l’installation des entreprises françaises en particulier et européennes en général’’.

C’est aussi ’’l’opportunité de faire le point sur ce Sommet et sur les perspectives et les politiques communes que nous pouvons avoir en commun en matière de développement économique et d’investissement’’ a souligné le diplomate français.

A cet effet, a t il laissé savoir, ’’le Président m’a assuré de son soutien en la matière, du fait qu’il donnerait des orientations qui permettront d’engager un dialogue politique entre les ambassadeurs ici et les membres du gouvernement compétents pour voir comment nous pouvons, au-delà des déclarations et de la volonté des uns et des autres, aider la mise en œuvre des politiques des entreprises qui viendraient s’installer et investir au Niger en partenariat avec les investisseurs potentiels nigériens’’.

Par ailleurs, ’’nous avons également parlé de tous les projets de coopération que nous avons actuellement, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, du renforcement de la langue française, du soutien que pourraient apporter d’autres pays francophones au renforcement de la langue française que ce soit dans le milieu d’enseignement ou de la presse avec la formation des journalistes’’ a poursuivi l’ambassadeur avant de conclure qu’ils ont saisi cette occasion pour aborder la question de la sécurité du pays et la possibilité de coopération dans le domaine des internats scolaires.