Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a visité, le mercredi 5 Juillet 2023, la nouvelle Centrale Solaire de Gorou Banda.

L’événement a eu lieu en présence de M. Josep Borrell Fontelles, Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-président de la Commission Européenne, en viste de travail de deux jous au Niger.

D’un coût de 20 milliards de FCA, cette infrastructure, la plus grande de ce type jamais réalisée au Niger, est le fruit d’une coopération exemplaire entre le Niger, l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (UE).

D’une capacité de 30 MWs, elle permettra d’alimenter environ ‪500.000‬ personnes une fois sa production injectée dans le réseau de la NIGELEC, a dit le Ministre d’Etat, Ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, M. Ibrahim Yacouba, annonçant que cette injection sera effective le 25 août 2023.

La centrale est réalisée dans le cadre de la diversification du mix énergétique du Niger.

Quelque 20 milliards de FCFA, dont près de 15,5 milliards de FCFA de prêt de l’Agence Française de Développement, près de 3,5 milliards de FCFA de don de l’Union Européenne et 1 milliard de FCFA de l’Etat du Niger, ont permis de financer la construction de cette centrale photovoltaïque sur le plateau de Gorou Banda.



Etaient présents le 1er Vice president de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, M Ouhoumou Mahamadou et l’ensemble de membres du gouvernement, des deputés nationaux et de responsables des institutions de l’Etat, ainsi que des Représentants des institutions internationales et des partenaires au developppement.

Ils ont été accueillis à leur arrivée sur le Site de la Centrale Solaire de 30 Mwc par le Ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Energies Renouvenables, M. Ibrahim Yacouba, entouré pour la circonstance du Gouverneus de la région de Niamey et ses collaborateurs et des tous les coordonnateurs de projets et structures en charge de la question de l’énergie au Niger dont la Nigelec, Anersol, le Nesap, l’Anper et les differents coordonnateurs des Unités de gestion des trois composantes de la mise en oeuvre de projet Haské au Niger.

Il s’agit pour le guvernement de renforcer les capacités énergétiques de la Nigelec à travers un appui de l’Afd et de l’union Europeenne pour 30 millions d’Euros soit 20 milliards de fcfa.

Plusieurs interventions ont marqué cette céremonie dont celle de l’Ambassadeur de France au Niger qui a salué cette volonté du gouvernement du Niger de gérer la question de l’énergie. Il a souligné que cette centrale Solaire de 30 Mwc contribuera de régler le problème de l’énergie dont souffre le Niger. La France est engagée et soutiendra les efforts du gouvernement du Niger dans l’accélération de l’accés à l’energie.

Intervenant à son tour, le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires Etrangères et de Politique de Sécurité, M Gorel a souligné l’importance de l’ énergie solaire pour le Niger. Il a rappelé les évenements majeurs à venir dans le domaine et pour lesquels le Niger doit en profiter par le developpement des competences locales…

Le Ministre d’Etat, ministre de l’énergie et des énergies renouvenables, ibrahim Yacouba, a remercié le chef de l’ Etat pour l’ honneur fait à son ministere. Il a devellopé les efforts du gouvernement dans le secteur de l’energie. Un à un il a souligné tous les chantiers en perspectives.

Après les dscours, le Président de la Republique a visité les installations de la centrale solaire et a reçu des explications sur son fonctionnement.

Aussi, le Président a salué l’exemplarité de la coopération entre notre pays et l ‘Union Europeenne.