Le Président de la République Mohamed Bazoum inaugure la route Yaya- Dangona

Le Président de la République Mohamed Bazoum a officiellement inauguré, dans l’après -midi de ce mercredi 19 juillet 2023 à Dan Gona (Tahoua), la route Yaya -Dangona longue de 67 Km pour un coût global d’environ 35,6 milliards de FCFA sur fonds propre de l’Etat.

Les travaux ont été exécutés par l’Entreprise Générale de Bâtiments et Travaux Publics (EGBTP) pour un délai contractuel de 30 mois. La surveillance et le contrôle des travaux ont été assurés par le Bureau TECHNI CONSULT.

Donnant les caractéristiques de l’ouvrage, le ministre de l’équipement, M. Gado Sabo d’indiquer que cette route a une chaussée revêtue en bicouche de 7 m de largeur avec 1,5 m d’accotement de chaque côté, soit une plateforme de 10 m.

Sur le plan environnemental et social, de nombreux travaux connexes ont été réalisés dont l’exécution de quatre (04) forages hydrauliques à Baizo, Alléla, Gumbin Kano et Dagogé ; la Plantation et protection de 1595 arbres au niveau des villages traversés ; 3 488m de mur de clôture réalisés ; et deux (02) salles de classe construites.

M. Gado Sabo Moctar a saisi l’occasion pour féliciter les différents acteurs du chantier (cadres de l’administration, de l’entreprise et de la mission du contrôle) pour avoir respecté rigoureusement les normes techniques.

Poursuivant son intervention, le ministre de l’équipement de relever que cette route va sans nul doute contribuer efficacement au renforcement des échanges commerciaux entre les populations de la région de Tahoua, les principales localités desservies Gusaou, Baizo, Doundayé, Alléla, Bazaga, Mallamaoua, Gumbin Kano, Dagogé, Guéza et Dangona.

« L’aménagement de cette route permettra également de booster l’écoulement de la production agricole de la zone vers l’intérieur du pays », a-t-il ajouté.

Le ministre a par la suite rassuré que le processus d’indemnisation des biens impactés par le chantier suit son cours conformément aux textes en vigueur.

En outre, Gado Sabo Moctar de rappeler qu’au niveau de la Région de Tahoua, plusieurs infrastructures ont été réalisées et beaucoup d’autres sont en cours et /ou en préparation citant notamment la réalisation de la route Tahoua – Tabalak (50 km) ; de celle Tébaram – N’karkadan (40km) ; la réalisation de plusieurs centaines de kilomètres en route en terre ( la route Kolloma – Toro ; la route Tahoua – Taza, la route Egawan – Tassara ; la route Egawan – Tchintabaraden etc.).

Le ministre a aussi évoqué la poursuite de certains travaux dont entres autres ceux de réhabilitation de la route Tahoua – Arlit (RTA) : section : Tabalak – Abalak (85 km) ; de l’aménagement et le bitumage de la route nationale N°30 RTA PK71 – KAO – Tchintabraden (82 km) .

Il y’a aussi les travaux d’aménagement et de bitumage de la route N’karkadan-Tahoua (54 Km) + 10 Km de Voirie à Tahoua ; de l’aménagement et le bitumage de la route Malbaza – Dabnou (33 km) y compris la bretelle de Nobi.

En plus des travaux de réhabilitation de la route Dogon Doutchi- Birni N’konni- Tsernaoua (159,6km) y compris 10 Km de voirie dans la ville de Birni N’konni , le ministre d’ajouter les travaux d’aménagement et de bitumage des routes Tamaské-Tahoua et Tamaské – Mararraba (65 Km) et de la route Dogon Doutchi – Bagaroua – Tebaram (172 km).

S’agissant des projets en instance de démarrage, le ministre Gado Sabo Moctar de mentionner la réhabilitation de la route Abalak-Tamaya (70km) et de celle de Tsernaoua-Tahoua (115km).

Peu après la cérémonie, M. Moussa Elhadji Mamane Issa, directeur des travaux de l’entreprise EGBTP s’est réjoui de l’accomplissement de ces travaux dans les normes techniques.