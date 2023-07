Le Président de la République SEM. Mohamed Bazoum a quitté Niamey, ce Mardi 11 juillet 2023, à destination de Gaborone (Botswana) où il participera au 15è Sommet Etats-Unis – Afriquesur les Affaires (U.S.-Africa Business Summit) qui se tient du 11 au 14 juillet 2023.

Cette importante rencontre qui débutera demain au Royal Aria Convention Centre, est le plus grand rassemblement annuel de dirigeants et de hauts fonctionnaires américains et africains, de cadres du secteur privé, d’investisseurs internationaux ainisi que de parties prenantes multilatérales.

Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA) en partenariat avec la Présidence de la République du Botswana, le U.S.-Africa Business Summit accueillera à Gaborone plus de 1000 participants, dont six chefs d’État et de gouvernement ainsi que des ministres de près de 25 pays africains et une délégation d’une cinquantaine d’officiels du gouvernement américain.

Placé sous le thème « Accroître la valeur de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales », le sommet promet une programmation exceptionnelle de plus de 100 intervenants, parmi lesquels des chefs d’entreprise et de gouvernement qui donneront un aperçu des nouvelles possibilités de commerce, d’investissement et d’engagement commercial entre les États-Unis et l’Afrique, ainsi que des domaines d’action prioritaires pour la collaboration dans les secteurs de croissance clés de l’agroalimentaire, de la finance, de l’énergie, de la santé, de l’infrastructure, des TIC et des industries créatives.

La présence du Président Mohamed BAZOUM, invité spécial de cet événement beaucoup plus tourné cette année plutôt à l’espace économique de l’Afrique Australe est le signe de l’envergure prise par notre pays sur la scène économique et géopolitique africaine. Le chef de l’Etat qui se veut le chantre de la promotion de la

« Destination Niger » ne lésine pas sur ses efforts à ramener les investisseurs en raison de l’attractivité économique. Les indicateurs économiques sont désormais au vert avec un taux de croissance attendu à 11.8% en 2024, une pression inflationnistecontenue avec un taux inférieur à la norme de 3 % de l’UEMOA ; de même, la situation des finances publiques devrait également se consolider avec une hausse significative des recettes publiques tirées de l’exploitation pétrolière et un niveau de dette viable.

La conférence de haut niveau de Gaborone prévoit des interventions du Président Mohamed BAZOUM dans des panels thématiques en compagnie de ses pairs de Zambie M. Hakainde Hichilema, de Filipe Nyusi de Mozambique, de Hage Geingob, président de la Namibie et des Premiers ministres d’Eswatini et du Lesotho autour de Mokgweetsi Masisi, Président du Botswana et hôte de la rencontre.

Le Président de la République est accompagné dans ce déplacement d’une importante délégation.