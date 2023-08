Le Président du CNSP autorise les secrétaires généraux des ministères à engager des dépenses

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le général de Brigade Abdourahmane Tiani a autorisé, ce mardi 1er Août 2023, les secrétaires généraux des ministères à engager des dépenses.

« En attendant la mise en place du nouveau gouvernement de transition, les secrétaires généraux des ministères exercent les attributions d’ordonnateurs. A ce titre, ils sont chargés d’engager des dépenses » indique un communiqué du CNSP.

Les responsables actuels des Sociétés d’Etat et autres établissements publics appelés à n’exécuter que des dépenses de fonctionnement

Le Président du Conseil National pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), le général de Brigade Tiani Abdourahamane a instruit, ce mardi 1er Août 2023, les responsables actuellement en place au niveau des sociétés d’Etat et autres Etablissements publics d’exécuter exclusivement les dépenses de fonctionnement.

En attendant la nomination des directeurs généraux des sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte, des présidents des institutions et des secrétaires exécutifs des établissements publics et autres institutions, les responsables actuellement en place sont chargés d’exécuter exclusivement les dépenses de fonctionnement.

« Il leur est strictement interdit d’engager les ressources des entités sous leur responsabilité pour des finalités autres que celles du fonctionnement ».

M. Mahamane Roufai Laouali, nouveau Secrétaire général de gouvernement

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le général de brigade Abdourahamane Tiani a nommé, ce mardi 1er Aout 2023, M. Mahamane Roufai Laouali, Secrétaire général du Gouvernement avec rang de ministre.

Il remplace à ce poste Malam Kandine Adam.

Dr Soumana Boubacar, enseignant chercheur, nommé Directeur de Cabinet du Président du CNSP

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le général de brigade Abdourahamane Tiani a nommé, ce mardi 1er Août 2023, Dr. Soumana Boubacar, enseignant chercheur, ministre Directeur de Cabinet du président du CNSP.

Notons que par cette nomination, le Président du CNSP commence à former son cabinet.