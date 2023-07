Le rapport 2022 de la Cour des Comptes presenté aux membres du gouvernement

Le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou a présidé, ce samedi 15 juillet 2023 à son cabinet, la clôture d’un séminaire gouvernemental sur la commande publique.

Au cours de ce séminaire, le rapport de la cour des comptes a été présenté et expliqué aux membres du gouvernement.

En clôturant ces travaux, le Premier Ministre a indiqué que ”la commande publique et la gestion des comptes sont extremement importantes pour la gouvernance économique du pays, c’est pour ça que nous tenons à ce que les ministres soient au point par rapport à toutes les questions relatives à la commande publique et à la gestion de manière générale”.

Aujourd’hui, a-t-il souligné, ”nous avons la présence de la cour des comptes qui nous a fait le point des recommandations issues de son rapport général qui couvre l’année 2022”.

”A l’issue de ces recommandations, nous allons pouvoir formuler les questions, l’objectif étant de permettre aux ministres de prendre les dispositions nécessaires au niveau de leurs structures centrales et déconcentrées ainsi qu’au niveau des structures décentralisées afin que les recommandations issues du rapport de la cour des comptes puissent être prises en compte, et que dans le rapport de l’année 2023, nous arrivons à un taux satisfaisant de la mise en œuvre de différentes recommandations”, a poursuivi le Premier Ministre.

Notons que ce séminaire gouvernemental s’est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des membres de la cour des comptes.