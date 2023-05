Le Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme organise un déjeuner de presse sur le thème « Loi sur la cybercriminalité et la liberté d’expression

Le Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (RJDH), en collaboration avec l’USAID dans le cadre du Projet « ADALCI », a organisé ce vendredi 26 mai 2023 à l’Hôtel Tabakady de Niamey, un déjeuner de Presse autour de la loi sur la cybercriminalité et la liberté d’expression.

C’est le Secrétaire Général du Ministère de la Communication M. Moustapha Tinao qui a présidé l’ouverture de cette activité qui a pour objectif de faciliter les échanges entre journalistes et experts sur les questions de répression de cybercriminalité et liberté d’expression.

Au cours de ce déjeuner de presse qui a vu la participation de 25 journalistes de la presse publique et privée de Niamey et des membres du bureau du Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (RJDH), les échanges ont été modérés par M. Boubacar Diallo et animés par d’éminents panélistes à savoir le magistrat Nani Soli et le Journaliste Ismael Salaou.

Les échanges ont porté notamment sur la loi sur la cybercriminalité : infractions, responsabilité pénale des personnes morales, poursuite et techniques d’investigations ainsi que sur les avantages et limites de la loi sur la cybercriminalité en matière de liberté d’expression.

Dans son intervention, M. Moustapha Tinao a, au nom du Ministre en charge de la Communication, présenté ses félicitations aux dirigeants du RJDH et à ses partenaires pour cette initiative visant le renforcement des capacités des professionnels des médias nigériens.

Aussi, a-t-il ajouté, « en acceptant de parrainer cette cérémonie, le ministère de la Communication réaffirme son ferme soutien à toute action visant à outiller les journalistes sur diverses thématiques, notamment celles relatives à la promotion et à la protection des droits humains au Niger.

« Ce déjeuner de presse, au-delà de son objectif principal, contribuera aussi au renforcement de l’Etat de droit et de la démocratie si chers aux autorités de la 7ème République », a fait savoir le Secrétaire général du Ministère de la Communication.

Il a aussi rappelé que « c’est conscient du rôle majeur que joue l’information véhiculée par les réseaux sociaux, que l’Etat du Niger a élaboré une loi sur la cybercriminalité afin de l’encadrer ».

Il a enfin invité les hommes et femmes des médias présents à ce déjeuner de presse de suivre attentivement les différentes communications qui seront présentées par les éminents panélistes afin de tirer largement profit de leurs expériences.

Le Directeur Adjoint du Projet ADALCI, M. Ouattara Karno s’est dit réjoui de l’organisation de ce déjeuner de presse sur le thème de la liberté d’expression et la Cybercriminalité surtout dans un contexte sécuritaire comme celui du Niger.

« Le Projet ADALCI que j’ai l’honneur de représenter, encourage ce genre de rencontre entre producteurs de contenus médias et décideurs afin de non seulement, échanger sur le contenu des textes en vigueur, mais aussi et surtout, parler de ses limites et conditions d’application », a Indiqué M. Karno.

« Notre engagement à la protection et la promotion des Droits humains au Niger se traduit, entre autres, par l’appui de ce genre d’initiatives qui cadre parfaitement avec nos objectifs » a fait savoir M. Ouattara avant de souhaiter plein succès aux débats.

Le Président du RJDH, M. Ibrahim Abdou Tikiré a pour sa part rappelé que « depuis la relance des activités du RJDH en 2021, qui a vu l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante, le Réseau a réalisé une série d’activités de renforcement des capacités des journalistes de la presse publique et privée de toutes les 8 régions du pays ».

« C’est le lieu pour moi de remercier vivement tous nos partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance dans le cadre de la mise en œuvre de certains de nos projets, axés sur la promotion et la protection des Droits Humains au Niger », a précisé M. Tikiré, avant d’ajouter que « c’est sur cette lancée que le RJDH a initié cette initiative qui est soutenue par le projet ADALCI financé par l’USAID à travers le volet droits de l’homme et accès à la justice au Niger.

Selon le Président du RJDH, est c’est aussi l’occasion pour son réseau de marquer son empreinte dans le cadre de la célébration cette année du 75eme anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH).

Pour cela, précise-t-il, « l’édition 2023 du concours des meilleures œuvres journalistiques sur les droits humains qu’organise le RJDH depuis deux ans avec ses partenaires se déroulera avec des innovations et incombe aux journalistes de multiplier les productions et écrits de qualité sur les droits humains pour être parmi les lauréats des 75 ans de la DUDH ».

Il a tenu à remercier le Ministère de la Communication, les partenaires du RDJH et les hommes et femmes des médias qui ont bien voulu accepter de faire le déplacement.