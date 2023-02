Le Royaume Uni a contribué au développement du Niger pour près de 59 milliards de francs CFA entre 2021 et 2022

La contribution du Royaume Uni dans l’effort du développement du Niger est estimé « à 80 millions de livres sterling, soit environ 59 milliards de FCFA » entre 2021 et 2022, a déclaré, le lundi 13 Février 2023, le ministre d’Etat nigérien en charge des affaires étrangères.

Selon Hassoumi Massoudou, qui s’exprimait lors d’une rencontre, à son cabinet, entre sa délégation et une délégation conduite par le ministre du Royaume Uni chargé du Développement et de l’Afrique, M. Andrew Mitchell, en visite de travail au Niger, ce financement a couvert des besoins dans plusieurs domaines, notamment « l’aide humanitaire, la sécurité et la stabilisation dans les zones de conflit, l’amélioration, l’accès à l’éducation, et aux services de la santé reproductive et la gestion de la migration ».

En saluant le dynamisme de la coopération entre Niamey et Londres, le Chef de la diplomatie nigérienne a indiqué que celle-ci s’achemine depuis quelque temps vers une coopération bilatérale, alors que dans le passé « l’engagement du Royaume Uni au Niger était plus perçu à travers les organisations internationales et multilatérales ».

Pour illustrer sa position, l’officiel nigérien a rappelé que son partenaire européen a ouvert une ambassade à Niamey en 2019, avant de nommer une ambassadrice résidente dans le pays en 2020. A cela s’ajoutent « les missions effectuées de part et d’autre par les hautes autorités et les responsables de nos deux pays », a par ailleurs noté Hassoumi Massoudou.

Le diplomate en Chef de la République du Niger a aussi fait savoir que les deux pays « développent plusieurs initiatives pour promouvoir les investissements, à travers les actions de UK Finance », avant de faire part de l’ouverture du Niger aux investissements et entreprises britanniques.

Malgré les efforts consentis par Londres dans l’effort du développement du Niger, M. Massaoudou a reconnu « que les défis dans les domaines de la sécurité, le changement climatique, la migration restent encore importants dans la région du Sahel », avant de plaider pour une « conjugaison des efforts de tous les partenaires, pour y répondre efficacement ».

Intervenant à son tour, le Ministre Britannique pour le Développement et l’Afrique s’est réjoui du fait que les relations bilatérales entre son pays et le Niger se sont fortement développées au cours des cinq (5) dernières années, avec un accent particulier mis sur les questions de la sécurité et du développement.