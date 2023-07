Le SMIG passe de 30.047 FCFA à 42.000FCFA, soit une hausse de 39,78%

L’Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (USPT) a, au cours d’une Assemblée générale tenue, ce mercredi 05 juillet 2023 à l’académie des Arts Martiaux de Niamey, annoncé le rehaussement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) au Niger qui passe de 30.047 FCFA à 42.000FCFA, soit une augmentation de 11.953 FCFA correspondant à 39,78%.

Cette assemblée générale, organisée par l’USPT) et la Fédération des syndicats nationaux des auxiliaires de l’administration publique, avait pour ordre du jour la question du SMIG au Niger et divers.

Dans son intervention préliminaire, le secrétaire général de l’USTP, M. Mamane Saliya Ibrahim a rappelé que ces dernières années des crises multiformes ont impacté la vie des travailleurs, ce qui a amené les organisations syndicales à revendiquer l’adoption par les partenaires des mesures positives en faveur des travailleurs.

Ainsi, ajoute -t-il, « à travers le monde, des progrès sont en train d’être accomplis dans tous les domaines pour trouver des mécanismes d’ajustement du SMIG ».

M. Mamane Saliya Ibrahim de relever qu’au Niger dès le 1er Mai 2023, l’USTP a posé la question de la prise en compte des auxiliaires par rapport à la revalorisation du SMIG.

Le secrétaire général de l’USTP de faire comprendre qu’aujourd’hui à l’instar des autres pays de la sous-région, le rehaussement du SMIG est devenu une réalité et qu’à cette occasion le 2 juin 2023, la réunion du Conseil National de Travail (CNT), avec l’accord concerté de toutes les parties prenantes, a décidé du rehaussement du SMIG avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2024.

« Il faut noter que le délai pris par le gouvernement permettra à l’Etat de revoir la grille salariale appliquée aux auxiliaires pour leur prise en compte dans le cadre de cette valorisation du SMIG », a-t-il précisé.

Rappelons que le taux de 30.047 f CFA en vigueur au Niger a été adopté le 17 août 2012.