Les étapes qui nous attendent sont plus importantes que celles qui sont franchies.

Pour le moment, concentrons- nous sur le départ des forces d’occupation françaises du territoire nigérien car on ne peut pas mélanger les étapes. Faisons les choses par étape en restant cohérents et ordonnés dans les actions.

N’allons pas contre le courant de l’histoire, les jeunes panafricanistes nigériens sont très actifs et engagés pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce pays.

Nous n’avons pas le droit de travestir les aspirations du peuple , ni de donner un autre contenu à la noble lutte des forces vives du pays.

Il s’agit d’une mission générationnelle à accomplir avec le sens de l’honneur et de dignité, nous l’assumerons et la réaliserons avec courage et détermination ou alors nous abdiquons, laissant ainsi la place à d’autres plus courageux le soin de l’accomplir .

Nous sommes malheureusement dans cette page sombre, dégoûtante et déshonorante de notre époque.

En effet, malgré les richesses naturelles dont regorge le sous-sol nigérien, nous sommes classés dernier selon le classement général mondial de l’indice du Développement Humain des Nations Unies, à cause de notre coopération économique déséquilibrée avec la France et des dirigeants véreux qui servent les intérêts français au detriment des intérêts supérieurs du peuple souverain du Niger.

C’est un truisme de dire que les intérêts supérieurs du peuple souverain du Niger sont plus importants que les intérêts mesquins de certains larbins de la France.

Le combat est déjà engagé, quel que soit le prix à payer , il faut aller jusqu’au bout.

Tous unis nous vaincrons, incha Allah !

La patrie ou la mort nous vaincrons, incha Allah !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.