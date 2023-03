Les Forces de Défense et de Sécurité appellent les frères égarés par Boko Haram à déposer les armes

Profitant de ce mois béni de Ramadan, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) appellent les ‘’frères égarés et manipulés par les forces maléfiques de Boko Haram et de l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest’’, à déposer les armes et à se repentir.

L’Armée nigérienne a transmis ce message de la Zone de Défense N°5 sur les ondes de la Radio Bouclier de Diffa.

‘’Nous comprenons que vous êtes probablement en proie à des sentiments de frustration et d’injustice, et que vous cherchez à faire valoir vos idéaux par tous les moyens nécessaires. Cependant, nous voulons vous rappeler que la violence et la terreur ne sont jamais la solution’’.

Au lieu de cela, ‘’nous vous exhortons à déposer vos armes et à rejoindre le camp de la lumière. En choisissant cette voie, vous pourrez sauver vos âmes, contribuer à la lutte contre l’insécurité et favoriser le développement de votre région qui a été tant meurtri par vos actions’’ indique le message.

‘’Nous sommes conscients que certains d’entre vous pourraient être réticents à l’idée de se rendre et de déposer leurs armes, mais nous vous assurons que cela ne sera pas vain. En effet, en vous rendant à l’autorité administrative ou coutumière la plus proche de vous, vous bénéficierez des avantages du programme des repentis, qui vous permettra de vous réinsérer dans la société et de bénéficier de formations et de programmes de développement’’ a assuré les FDS.

‘’Nous comprenons que la situation actuelle est difficile, mais nous vous encourageons à ne pas perdre espoir. En choisissant de déposer les armes et de rejoindre le camp de la lumière, vous ferez preuve de courage et de sagesse, et vous contribuerez à la construction d’un avenir meilleur pour vous-même, pour votre communauté et pour l’ensemble de votre pays’’ précise la même source.

Dans le cadre de sa mission de sécurisation des personnes et des biens, nos vaillantes et courageuses Forces de Défense et de Sécurité de la région de Diffa continuent de renforcer la quiétude, en neutralisant toute présence terroriste dans la région.

Suite aux mouvements massifs des familles Boko Haram tout au long de ce mois de mars, les FDS continuent d’intercepter des centaines de personnes qui veulent s’installer illégalement sur le territoire Nigérien.

A ce jour, nos FDS ont intercepté et remis aux autorités militaires Nigérianes à Geldam un total de 1. 342 personnes. Et, notons également que plusieurs éléments Boko Haram se sont rendus cette semaine aux autorités sans être inquiétés.