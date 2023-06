Les goulots d’étranglements dans ce pays : certains responsables

Il est malheureux de constater que les goulots d’étranglements dans ce pays demeurent toujours certains responsables administratifs qui n’ont pas honte de mentir devant le peuple souverain.

En effet, beaucoup des retraités au virement bancaire et aux différents billettages ont été encore grugés, car, ils n’ont pas encore leurs pensions de retraites à la date du 27 juin 2023.

Demandez aux banques et aux différents billetteurs , les raisons.

Pendant ces jours de grande dévotion, il fallait être plus honnête et plus sincère.

L’ honnêteté voudrait que l’on s’attelle à faire rentrer tous les concernés dans leurs droits que d’organiser un simulacre de paiement qui consiste à tromper la vigilance des plus hautes autorités politiques et administratives.

La majorité des retraités qui nous ont contacté se plaignent de la lenteur dans la procédure de paiement.