Les intellectuels et élites patriotes nigériens face à leurs responsabilités devant l’histoire.

Nous n’avons pas cette fois-ci droit à l’erreur. Nous ne devrions pas laisser notre cher pays, le Niger, à la merci des puissances néo-colonialistes, néo-imperialistes et leurs complices bourgeois compradores et autres larbins, conduire le pays à l’abîme.

Le rôle des intellectuels et des élites patriotes, c’est de dire certaines vérités aux dirigeants politiques sur la conduite des affaires du pays, éclairer la grande majorité des citoyens, réveiller en eux la prise de conscience patriotique combattante pour la défense de la patrie.

Le Niger doit rester débout, déterminer pour faire face efficacement aux grands défis énormes qui l’assaillent.

Impossible n’est pas nigérien, au lieu de nous lamenter dans les “Fadas”, passer notre temps à colporter des ragots, des fausses nouvelles, organisons- nous pour sortir notre cher pays de cette situation douloureuse, dramatique, dans laquelle il se trouve malgré les énormes ressources humaines et naturelles dont le bon Dieu l’a gratifiées.

Par conséquent, chacun dans son domaine doit apporter sa pierre à la construction de l’édifice national.

Certes, les larbins, les hypocrites, les partsans du moindre effort, les poltrons, les faibles d’esprit, etc, trouveront sans doute de quoi dire pour décourager cette initiative salvatrice, nous n’avons pas le droit de demissionner face, à l’adversité, aux critiques subjectives de certains.

Le Niger notre chère patrie nous a tout donné, nous devrions nous battre pour sauvegarder son intégrité territoriale, sa dignité et son honneur.

La contribution, des intellectuels et des élites patriotes nigériens est plus que nécessaire. C’est un devoir patriotique !

C’est le Niger qui sortira grandi et gagnant!

À bon entendeur salut !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.