Les Nigériens des États- Unis timides dans la vérification de leurs Inscriptions

Au niveau des 15 pays concernés par l’affichage de la liste électorale biométrique provisoire des nigériens de l’extérieur, les citoyens inscrits, les diplomates, hauts conseils des nigériens de la diaspora, partis politiques et associations de la diaspora s’activent à la réussite de l’opération.

Les commissions administratives (CA) de ces pays concernés à savoir : Algérie ; Bénin ; Burkina Faso ; Cameroun ; Côte d’Ivoire ; Ghana ; Mali ; République Fédérale du Nigeria ; Royaume du Maroc ; Sénégal ; Tchad ; Togo ; Belgique ; France ; États-Unis ; ont, et ce pour deux semaines procédé à l’affichage et la gestion du contentieux.

Une opportunité pour les potentiels électeurs entre autres de vérifier sur les listes disponibles ou affichées dans les centres d’enrôlement et de vote (CEV) si leurs données personnelles et nominatives (Nom, Prénom, Profession, date et lieu de naissance etc.) y figurent avec exactitudes et en demander la correction en cas d’erreur ; d’exercer leurs droits de réclamations pour ceux qui sont détenteurs de récépissés d’inscription mais qui ne figurent pas sur la liste; de sa vérifier si des personnes ne se sont indument inscrites sur les listes, les signaler. Si c’est le cas il sera procédé à leur radiation.

Pour l’ensemble de ces recours (omission, radiation, rectification), des imprimés préétablis sont disponibles auprès des agents transcripteurs installés dans chaque CEV ou à l’ambassade et/ ou poste consulaires pour faciliter l’exercice.

Cependant au niveau des États-Unis contrairement aux autres pays, on enregistre quasiment aucune réaction des nigériens qui se sont inscrits dans ce pays malgré l’engagement des différents acteurs impliqués dans l’affichage et la gestion de cette liste. Un manque de réaction à 4 jours de la fin de l’opération. Les cartes d’électeur seront éditées avec les données nominatives et personnelles initiales.