Les paiements des arriérés des pensions de retraites des agents de la fonction publique, a enfin commencé dans certains postes comptables, comme prévu.

Les paiements des pensions des retraités de la fonction publique, comme prévu , a commencé très timidement, en effet, certaines régions éprouvent des difficultés à démarrer.

Compte-tenu du caractère très sensible des paiements des pensions des retraites des agents de la fonction publique et du retard accusé, il serait hautement souhaitable de permettre aux services compétents du trésor public de continuer à procéder aux dits paiements jusqu’à à ce que cette réforme soit bien ficelée et effective, étant donné que la CARENI ne dispose pas pour le moment de cadre juridique et des structures appropriés pour bien conduire les dits paiements dans les meilleurs délais selon la règle de l’art.

Il n’est pas trop tard pour mieux faire. Une période transitoire devrait être observée en attendant la mise en œuvre effective de la réforme.

Les paiements des pensions sur la base des simples états de paiements nominatifs émis par les services de la CARENI, non signés par l’ordonnateur principal des dépenses publiques et du responsable des services émetteurs ,

ne sont pas conformes à la procédure normale d’exécution des dépenses publiques.

Il pourrait être utilisé la procédure réglementaire du réseau comptable du trésor public pour plus d’efficacité, de régularité et de sérénité. un comité technique élargi aux experts en la matière et aux personnes ressources pourrait être mis en place , parallèlement aux paiements qui sont exécutés , en vue de prendre le temps qu’il faudrait pour bien achever cette réforme de la retraite au Niger, en effet, la méthode actuelle, adoptée est source des goulots d’étranglement.

Il n’est pas souhaitable d’être en contradiction avec la règlemention qui encadre la procédure normale d’exécution des dépenses publiques au Niger.

C’est un simple avis d’un modeste citoyen.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.