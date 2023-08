Levée du couvre-feu instauré le 26 juillet dernier

Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, instance qui dirige le Niger depuis le 26 juillet dernier a levé le couvre-feu instauré après la prise du pouvoir, stipule un décret rendu public le jeudi 3 août 2023.

En vigueur de 22H à 5 H du matin , il a été allégé de 00 H à 5 H du matin.

Le Niger a aussi rouvert ses frontières avec 5 pays voisins à savoir le Burkina, le Mali, la Libye, le Tchad et l’Algérie.

Ce 3 août, tard dans la soirée, des jeunes constitués en brigade de veille citoyenne se sont déployés dans les principaux carrefours de Niamey en prévision de l’intervention annoncée de la CEDEAO.

Cette institution appuyée par certaines puissances occidentales envisage de recourir à la force pour ”restaurer” la démocratie en plus de l’embargo.

Les autorités militaires du Niger ont promis de riposter immédiatement et sans préavis en attaquant un des pays membres de l’institution régionale.

Le Burkina, la Guinée et le Mali suspendus de l’organisation ont rejeté les sanctions et annoncé leur soutien au Niger.

Le CNSP a renversé le 26 juillet dernier les institutions de la 7 e République.