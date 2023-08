Limogeage de plusieurs directeurs généraux

Le président du Conseil National pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tchiani a signé, le jeudi 10 Août 2023, un décret mettant fin aux fonctions de certains directeurs généraux.

Au terme de ce décret, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la société Nigérienne de l’électricité ; de celui de la société nigérienne de pétrole et de la société nigérienne de transit.

Il est également mis fin aux fonctions des directeurs généraux de l’institut national de la statistique ; du fonds d’entretien routier ; de la caisse de dépôt et de consignation ; du fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; de la société des patrimoines des eaux du Niger ; de la société des patrimoines des mines du Niger ; de la société nigérienne des télécommunications ; de la loterie Nationale du Niger ; de l’office des produits vivriers du Niger ; du fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage ; de la société nigérienne des postes ; de la société nigérienne de charbon d’Anou Araren ; de la société nigérienne d’urbanisme et de constructions immobilières et de la caisse nationale de sécurité sociale.

Un peu plutôt, le président du CNSP a pris un décret mettant fin aux fonctions de la Secrétaire générale Adjointe du Gouvernement.