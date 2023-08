Liste des membres du gouvernement de transition du CNSP

Le conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a publié la liste de son gouvernement, dans la nuit du mercredi au jeudi 10 Août 2023.

Ce gouvernement composé de 21 ministres, dont des civiles et des militaires a à sa tête M. Lamine Zeine Ali Mahamane, qui est à la fois Premier ministre et ministre de l’économie et des finances.

Le numéro 2 et le numéro 3 du CNSP, à savoir le Général Salifou Mody et le Général Mohamed Toumba gardent ce même rang dans le gouvernement en occupant respectivement les portefeuilles de la défense nationale et celui de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration du territoire.

Retrouver ci-dessous, la liste intégrale des membres du nouveau gouvernement du Niger :

1. Premier Ministre, Ministre de l’économie et des Finances : Monsieur Lamine Zeine Ali Mahamane

2. Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale : Général de Corps d’Armée Salifou Mody

3. Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur de la sécurité publique et de l’administration du territoire : Général de Brigade Mohamed Toumba

4. Ministre de la jeunesse et des sports : Colonel Major Abdourahamane Amadou

5. Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des nigériens à l’extérieur : Monsieur Bakary Yaou Sangaré

6. Ministre de la santé publique de la population et des affaires Sociales : Médecin Colonel major Garba Hakimi

7. Ministre Directeur de Cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie : Docteur Soumana Boubacar

8. Ministre de l’agriculture et de l’élevage : Monsieur Mahaman Elhadj Ousmane

9. Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation technologique : Professeur Mahamadou Saidou

10. Ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation, de l’enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales : Madame Elizabeth Cherif

11. Ministre des transports et de l’équipement : Colonel Salissou Mahaman Salissou

12. Ministre de l’hydraulique, de l’assainissement et de l’environnement : Colonel Maizama Abdoulaye

13. Ministre de la justice et des droits de l’homme, Garde des Sceaux : Monsieur Alio Daouda

14. Ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi Madame Aissatou Abdoulaye Tondi

15. Ministre de l’urbanisme et de l’habitat Monsieur Salissou Sahirou Adamou

16. Ministre de l’action humanitaire et de la gestion des catastrophes Madame Aissa Lawan Wandarama.

17. Ministre du pétrole, des mines et de l’énergie Monsieur Mahaman Moustapha Barké

18. Ministre de l’artisanat et du tourisme Madame Guichen Agaichata Atta

19. Ministre de la communication, des postes et de l’économie numérique Monsieur Sidi Mohamed Raliou

20. Ministre du Commerce et de l’Industrie Monsieur Seydou Asman

21. Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des finances : Monsieur Moumouni Boubacar Saidou