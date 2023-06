Malgré « les chocs multiples », l’UEMOA affiche « une résilience remarquable » et des « perspectives économiques très favorables »

Selon une dépêche de l’agence nigérienne de presse, le Président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Mohamed Bazoum a salué, le vendredi 16 Juin 2023, la résilience économique des pays membres de l’union qui dirigent malgré de nombreux challenges, selon lui.

« En dépit des chocs multiformes auxquels sont confrontées nos économies du fait d’une conjoncture internationale défavorable, la zone UEMOA continue de faire preuve d’une résilience remarquable. En témoignent, le taux de croissance de 6,1% en 2021, qui s’est maintenu à 5,9% en 2022 et les perspectives économiques très favorables à moyen et long terme », a déclaré Mohamed Bazoum en présidant une réunion du conseil des ministres de l’organisation communautaire, à son cabinet.

Cette réunion du conseil des ministres était aussi élargie aux chefs des institutions de l’UEMOA, à savoir le Président de la commission de l’organisation, le Gouverneur de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Président de la banque ouest-africaine de développement (BOAD) et le Président de l’autorité des marchés financiers de l’union monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMF-UMOA).

Pour maintenir le cap de cette résilience, le Président Bazoum a appelé les dirigeants des pays membres de l’UEMOA à une union sacrée et à la diversification des économies.

« Pour maintenir ce dynamisme retrouvé de nos économies au sortir de la crise sanitaire de la COVID 19 et préserver la viabilité de nos finances publiques, une meilleure coordination des politiques économiques semble plus que jamais nécessaire », a préconisé le dirigeant nigérien avant de promettre «une concertation avec mes pairs (…) en vue de l’adoption d’un nouveau Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité afin de fixer aux Etats membres de l’Union un repère en matière de gestion des finances publiques et adresser un signal fort à nos partenaires sur notre ferme volonté de maintenir des finances publiques saines ».

« Les défis qui se dressent devant nous appellent la diversification et la mobilisation sans cesse croissante des moyens de financements de nos économies », a-t-il par ailleurs soutenu tout en annonçant que ”des réformes institutionnelles sont en vue au cours de l’année 2023”.

A cet effet, devant les ministres et les fonctionnaires du ‘’groupe de 8’’, le Président Bazoum a dévoilé la table des principales réformes institutionnelles envisagées par l’organisation en 2023.

En tête de liste, il a cité « la poursuite de la réforme sur l’adoption de la monnaie unique de la CEDEAO, dont des avancées notables ont été déjà enregistrées ».

« Sur ce dossier, il serait important d’assurer la coordination des points de vue des Etats membres et des institutions régionales concernées de l’Union afin d’adopter une position commune et préserver les acquis de l’UMOA, dans la perspective de l’adhésion en bloc à la future Zone monétaire unique de la CEDEAO », a-t-il déclaré.

Ensuite le Président Bazoum a fait cas de « la ratification par tous les Etats de la communauté de l’accord de coopération monétaire entre les Gouvernements des Etats membres de l’UEMOA et le gouvernement de la République française au cours de l’année 2019 afin d’en assurer une mise en œuvre effective ».

Le troisième point énuméré par le numéro un de l’UEMOA est ‘’l’amélioration de la gouvernance de la cour des comptes’’.

A ce niveau, a-t-il fait savoir, « la réforme vise à changer la composition en deux (2) groupes de quatre (4) Conseillers au sein de la Cour selon un mode de succession d’un mandat de six (6) ans, non renouvelable. L’objectif est d’assurer l’efficacité et la célérité de la Cour afin de renforcer son rôle de contrôle des organes ».

Enfin, Mohamed Bazoum a fait mention de ‘’l’amélioration de la revue des réformes, programmes et projets communautaires à l’issue de son évaluation’’.

« Il s’agira d’instaurer une revue politique bi-annuelle des réformes et programmes communautaires afin de donner aux Etats membres plus de temps matériel pour la mise en œuvre des engagements en matière d’internalisation des textes communautaires, la chaine d’adoption des décisions étant relativement longue et variant d’un Etat à un autre », a-t-il expliqué.

A la suite du Président Bazoum, le Président du Conseil des ministres de l’union, le ministre de l’économie et des finances de la Côte d’Ivoire, M. Adama Coulibaly a aussi reconnu l’existence des « défis multiformes » qui se dressent devant les économies des pays de la région.

Selon lui, ces challenges sont « liés à l’exposition des chocs externes, de l’étroitesse de son système financier, de la paix et de la sécurité, des infrastructures adéquates, de la transformation de l’économie, du climat pour ne citer que ceux-là ».

En s’adressant au Président nigérien, l’officiel ivoirien de souligner que « votre feuille de route constitue une déclinaison des réponses idoines à apporter à ces défis structurels qui entravent la marche de notre Union vers un développement harmonieux et une prospérité partagée ». « Je voudrais vous assurer de la disponibilité entière du Conseil et des organes de l’UEMOA (Commission, BCEAO, BOAD et l’AMF) à œuvrer, chacun dans les orientations que vous venez de tracer, pour contribuer à la mise en œuvre des actions nécessaires à l’atteinte des ambitions tracées dans cette feuille de route », a-t-il laissé entendre.

« Je n’ai aucun doute sur les capacités de ces organes et de notre engagement dans cette tâche. L’ensemble de tous ces organes se tiennent à vos côtés pour conduire efficacement et dans les meilleurs délais les orientations que vous leur avez assignées », a encore déclaré celui qui est en charge de l’économie et des finances dans le gouvernement ivoirien.

Le Président de la République du Niger Mohamed Bazoum est élu Président de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de I’UEMOA lors d’un sommet tenu le 05 décembre 2022, à Abidjan.