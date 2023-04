Tribune citoyenne: MALI-NIGER : BAZOUM Mohamed, transcendance philosophique

Dans une Tribune Citoyenne récente nous mettions le curseur sur l’importance de la Foi chez un Chef, sa Crainte de son Créateur, Dieu de l’Univers, une Valeur essentielle qui caractérise le Nigérien Tout Court.

La crainte de Dieu et la Foi font éviter au Chef l’enfermement dans l’orgueil, la suffisance et l’incapacité de reconnaître les échecs dans son Action publique.

C’est pourquoi , au regard de l’Initiative du Président Bazoum Mohamed d’appeler à des Prières et invocations pour notre pays, nous avons décelé chez l’homme sans étonnement d’ailleurs, des Valeurs sociales Fondamentales caractéristiques du profil du Citoyen NIGÉRIEN TOUT COURT, NTC.

Nous avions rappelé l’importance du voisinage , surtout la culture du bon VOISINAGE telles que recommandées par notre Religion. Et ses implications au plan de la coexistence dans la Paix, la sécurité et la Prospérité pour des pays voisins.

Nous avions rappelé l’opportunité offerte par le Mois Beni de Ramadan, de se demander Pardon et de pardonner.

C’est pourquoi nous avons enregistré avec beaucoup de satisfaction , l’appel sans ambages du Président Seini Omarou, à œuvrer à la promotion d’une politique de bon voisinage, à l’occasion de son récent Message d’ouverture de la Session de l’Assemblée Nationale en cours.

Comme nous le savons les Voies de Dieu étant insondables et Sa Miséricorde infinie, pour “les Doués d’intelligences ” , Il Crée des ” Sabili” à saisir comme des Bénédictions.

Ainsi par exemple, devant la Mort et la douleur d’un Chef et d’un Peuple,il ne saurait y avoir de la place pour l’orgueil ou pour des petits calculs politiciens, très souvent socialement désastreux.

Il y a plutôt place pour la pleine expression de l’Humain, de l’Humanité vraie, des Valeurs sociales Fondamentales africaines.

Comme un test grandeur nature la Disparition du Père du Président de la Transition au Mali, a permis de juger de la qualité des Hommes, de leur degré de Foi , de leur sens de l’intérêt Général et de l’État.

Ces valeurs sociales Fondamentales africaines, nous les avons retrouvées dans la Décision du Président Bazoum Mohamed, de dépêcher une Mission spéciale au Mali pour assurer son Jeune Frère Assimi Goita de sa compassion profonde , ainsi que de celle du Peuple Frère du Niger.

Une présence à leurs côtés pour les assurer également de leurs Prières afin que l’Âme du Défunt repose en Paix.

C’est pourquoi, l’on ne saurait saluer suffisamment et à sa juste valeur , le geste de compassion du Président Bazoum Mohamed , son sens élevé de l’État et surtout son attachement à nos valeurs sociales Fondamentales de FOI, de FRATERNITÉ VRAIE , et de PARDON dans ce Mois de Ramadan.

Le Président du Niger, et par ricochet le Peuple Nigérien à travers ce geste ont démontré que les Liens sociologiques et historiques avec leurs Frères Maliens éprouvés par le Décès du Père du Président Asimi Goita, constituent un Trésor à sauvegarder par les Generations.

Personnellement nous ne doutions pas de la capacité du Président Bazoum Mohamed à transcender certaines Petites considérations , et principes de politique politicienne , au regard de ce nous connaissons des Valeurs sociales et humaines qu’il défend,ou qu’il met en avant.

Au demeurant dans la mise en oeuvre d’une telle Initiative , nous voyions un autre Format de Délégation. Cependant

Force est de reconnaître la qualité et la pertinence de sa composition.

Une Délégation de niveau ministériel avec une présence remarquable de Hauts Responsables de nos Forces de Défense et de Sécurité ( FDS). Expression concrète de la solidarité et de la Fraternité d’armes , toujours agissantes.

Cette Afrique donne de la fierté et de l’espoir pour la construction d’un Destin commun incontournable.

Pour leur soutien constant à la publication de nos Tribunes Citoyennes, à leur visibilité notamment sur la Fraternité Mali-Niger, nous aimerions exprimer notre gratitude profonde à Tam Tam info, aux Hebdo l’Actualité, le nouveau Républicain, le Visionnaire, et au Quotidien le Matinal .

Ce sont des Média Nigériens Tout Court.

Elh Maiga Alzouma

Nigerien Tout Court, NTC

African Engagé