Maradi abrite à partir de ce lundi 06 février la réunion des cadres du ministère de la communication et des structures sous tutelle

Les cadres du ministère de la communication et des structures sous tutelle tiendront leur rencontre annuelle à partir de ce lundi 06 février 2023 à Maradi.Cette rencontre sera placée sous la présidence du Ministre de la communication chargé des relations avec les institutions, M. Mahamadou Laouali Dan Dano en présence des autorités administratives de la région.

Les participants à cette rencontre du donner et du recevoir suivront plusieurs communications. C’est ainsi que l’administration Centrale du Ministère de la communication présentera une communication ‘’ sur le leadership dans la modernisation des organes de presse ‘’ ; une autre sur ‘’la contribution des médias communautaires à la mise en œuvre des différentes actions de développement’’, et enfin, une présentation axée sur ‘’la visibilité et le renforcement de l’état de droit’’.

L’Agence Nigérienne Presse (ANP) présentera sa communication axée sur le programme de la réhabilitation de l’établissement : défis et perspectives.

Quant à l’Office Nationale d’Edition et de Presse (ONEP), sa présentation portera sur la modernisation de ses équipements.L’Ecole Supérieure des Sciences de la communication et des Médias (ESSCOM), ex-IFTIC, fera pour sa part une communication sur le ‘’rôle et place de la formation dans la modernisation des médias publics’’.

Le collectif des Syndicats doit faire sa communication sur la convention collective de la presse ; l’Agence Nigérienne de Diffusion (AND) présentera sa communication sur la finalisation du processus de Transition vers la Télévision Numérique Terrestre, et enfin le Radio et télévision du Niger (RTN) fermera la manche des séries de présentations par sa communication sur le développement des contenus dans le contexte de la TNT (Télévision numérique terrestre).