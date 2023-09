Marche suivie de meeting pour exiger le départ des forces françaises

La société civile a organisé, ce samedi 16 septembre 2023 au rond-point escadrille dénommé la place de ” la résistance”, une marche suivie de meeting pour exiger le départ des troupes militaires française du sol nigérien.

Cette marche qui est partie de la Place Toumou, dans les environs de 15 h a eu lieu à la place de la ‘’résistance ’’ (rond-point escadrille en face des bases militaires françaises).

Sur place, des milliers des manifestants se sont retrouvés, hommes et femmes de tous âges confondus, en scandant ”abas la France ” vive le Niger” vive le burkina” vive le mali, abas la CEDEAO ” saï thiani

”Le but ultime de cette sortie n’est rien d’autre que nous voulons faire quitter la France du sol nigérien” a-t-il dit un acteur de la société civile M. Abdoul karim Bano, qui a poursuivi que ”la mobilisations d’aujourd’hui c’est n’est que de continuer jusqu’à l’atteinte de nos objectifs , depuis le mot d’ordre lancé le 2 septembre dernièr, les citoyens sont déterminés pour défendre la souveraineté du Niger , nous n’allons pas quitter le lieu sans le départ des forces étrangères françaises”.

Le secrétaire général de l’Union des Étudiants Nigeriens de l’Université de Niamey (UENUN) M. Bakin Batouré Almoustapha, a indiqué qu’”Aujourd’hui les peuples sont en train de montrer leur détermination même s’il faudrait marcher jusqu’à à traverser le Niger et libérer notre l’État nous sommes prêts à le faire ”.

”le peuples nigérien est resté uni et solidaire depuis l’avènement de 26 juillet dernier, les citoyens doivent restés debout jusqu’à la libération de notre chers pays le Niger”.

”les citoyens et les nouvelles autorités ont décidé de faire quitter la France, l’État a résilié tous les accords avec la France, le peuples demande au CNSP de dénoncer les accords militaires qui existent entre le Niger et la France et de nationaliser la compagnie d’extraction minière du Niger ” .