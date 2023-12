Message du 18 Décembre, le MESSAGE DE LA RUPTURE

Le Message à la Nation du 18 Décembre 2023, vient mettre fin définitivement aux hésitations , et autres supputations sur la conduite de la Transition politique.



Le Président a livré à ses Compatriotes un Message de rupture dans la forme comme dans fond d’avec les Discours servis toutes ces années par les Regnants déchus.

Au lieu de mes chers Concitoyens, il a choisi de s’adresser à ses Compatriotes. La nuance sémantique est importante. Dans le contexte actuel de sauvegarde de la Patrie, cette qualification revêt pour toutes les Dignes Filles et tous les Dignes Fils du Niger, une signification précieuse .

Aussi la Référence au Seigneur de l’univers



comme étant le Garant et le Permissif du succès de toutes Actions, est une dimension de la Vision politique , qui avait disparu des Messages politiques officiels des Dirigeants déchus.

La crainte du Créateur ne transparaissait pas clairement dans les Discours et Actions publiques. Au contraire ils étaient parfois teintés d’antithèses par rapport à notre Religion ( soutien à Charlie hebdo, promotion de politiques anti-natalistes , etc.).

Il ne faut donc pas être surpris de voir la mobilisation de nos Compatriotes profondément croyants, s’amplifier et se maintenir dans la durée.



En Nigerien Tout Court nous demeurons convaincus que l’avènement du CNSP est une BÉNÉDICTION DIVINE.

Aucune Force sociale ne peut s’attribuer



son irruption sur la scène politique, à un moment où aucune lueure de changement n’était perceptible. Les Forces vives avaient été confinées.

Donc nous devrions être humbles et reconnaissants envers le Créateur de l’univers pour sa Miséricorde. Nous devrions éviter de penser que nous pouvons imposer au CNSP quelque point de vue que ce soit, s’il ne Rencontre pas leur adhésion, ou si comme ils l’on retenu comme principe de travail, d’associer à terme le Peuple dans le cadre d’un DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF, DNI-2R.

Sur le plan de formation également, le CNSP à opéré sans attendre une politique de réchauffement des Bienfaits liés du voisinage. Ce qui a favorisé, et accéléré la mise en orbite d’une ALLIANCE DES ÉTATS DU SAHEL, AES. Un Cadre de coopération et développement communautaire, dont la



composante securitaire est en train d’obtenir des succès éclatants dans la lutte contre le Terrorisme et les Forces du mal.



Le Message est surtout celui de la rupture, en ce sens qu’il apporte des éclaircissements concernant des interrogations sur le sort des anciens Dirigeants du Régime déchu.

Dans le fond on peut retenir de façon non exhaustive :

Le coup d’Etat n’est point et ne saurait être un coup d’Etat par procuration pour qui que ce soit. Il n’y aura de chasse aux sorcières, toutefois toutes les libéralités avec les Biens de l’Etat seront devant la justice sans privilège d’aucune sorte.

Donc la Gouvernance en cause concerne la période des 10 Années des Regnants



déchus. La priorité est et demeure la SAUVEGARDE DE LA PATRIE . A cette Œuvre noble tous les Compatriotes sont appelés à rester mobilisés derrière nos FDs, en Nigeriens Tout Court. Naturellement les Forces centrifuges dormantes ou actives seront combattues à l’intérieur comme à l’extérieur. La marche du Niger sera résolue pour reéécrire son Histoire, bâtir un NIGER NOUVEAU , obtenir une RÉPUBLIQUE REFONDÉE, reposant elle-même sur les Aspirarions légitimes du Peuple nigérien souverain .

Cette Histoire sera également ube partie intégrante de celle de l’AES, pour construire une AFRIQUE LIBRE, dans la PAIX et pour la PROSPÉRITÉ . Le chantage , les intimidations et manipulations d’officines extérieures ne



pourront arrêter la Marche Historique en cours.

6. Le Niger sera toujours reconnaissant à l’égard des pays Frères qui ont été, et sont encore, aux côtés du Peuple nigérien, en ces moments de grandes épreuves à lui imposées par la France, ses suppôts régionaux et locaux. Une Mention spéciale de Gratitude au Président Faure Essozimna Gnassingbé, à son Gouvernement et au peuple Togolais pour la solidarité immédiate, franche

et agissante, à l’endroit du Niger en particulier , et des pays Membres de l’AES en général.



Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de la RÉPUBLIQUE.



Elhadj MAIGA Alzouma



Nigérien Tout Court

Africain Engagé