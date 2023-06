Nécrologie: l’Ambassadeur Hassana Alirou n’est plus…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, De Dieu nous venons, à Lui nous retournons. Aujourd’hui, notre pays est en deuil. Il vient de perdre une de ses valeureuses filles et grand serviteur de l’état en la personne de l’Ambassadeur Professeur Hassana Alidou.

Elle a en effet été rappelée à Dieu à la suite d’une longue maladie.

Professeur d’université, qui a servi valablement au Niger dans le système universitaire, et à l’extérieur, elle a également servi les nations unies en Afrique de l’Ouest avant d’être choisie par l’ancien président Issoufou Mahamadou pour représenter notre pays à l’ambassade du Niger à Washington comme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Niger auprès des États Unis d’Amérique.

Elle etait une patriote convaincue qui a renoncé à son passport Américain pour revenir servir le Niger car, ayant occupé le poste de président de la CONUSA a Washington a fait d’elle une personne très proche de la communauté Nigerienne aux USA.

Au cours de son passage à l’ambassade du Niger aux états-unis, elle a mis son expertise et son aura pour raffermir davantage les liens de coopération entre nos deux pays.

A sa famille éplorée, à ses amis et connaissances et à la Nation nigérienne, le groupe tamtaminfo présente ses condoléances émues. Qu’Allah le Très Miséricordieux lui accorde son Pardon et Sa Clémence et le gratifie de sa Djannat Firdaouss.

Amine Soumma Amine.