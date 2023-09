Niamey attend le départ rapide des forces françaises

Les autorités nigériennes attendent le départ ”rapide” des bases françaises stationnées à Niamey et à Ouallam.

L’appel pour le départ des forces françaises a été lancé peu de jours après l’arrivée des autorités militaires à la tête du pays à travers le coup d’État du 26 Juillet 2023. Cette presence militaire est aussi répétée par plusieurs organisations de la société civile.

Au cours d’une conference de presse, ce lundi 4 Septembre, le Premier ministre de la transition Ali Lamine Zeine a rappelé que les accords de défense entre la France et le Niger ont été dénoncés avant d’ajouter que ces forces sont dans une position d’illégalité et les échanges en cours devraient permettre que ces forces se retirent très rapidement de notre pays.

Par ailleurs, le Premier ministre s’est prononcé sur la situation de l’ambassadeur de France au Niger, Silvain Itte, déclaré persona non grata par le régime de Niamey.

Selon Lamine Zeine, le diplomate français n’a pas eu un comportement adéquat en tant que diplomate. En effet , explique le Premier Ministre de la transition, il a, lui-même, demandé au ministre des Affaires étrangères d’envoyer un courrier officiel pour inviter ce diplomate à venir échanger pour aboutir éventuellement à un règlement, à une désescalade, avec une fin de non-recevoir de sa part. ”Toute chose qui constitue un comportement de mépris qui n’est pas acceptable” a martelé le Premier ministre.

”Toutes les mesures qui doivent être prises envers un diplomate manquant au devoir de sa charge le sont et nous attendons simplement que ce partenaire non valable quitte notre pays le plus rapidement possible”, a laissé entendre l’autorité nigérienne.