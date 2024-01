Niger, Nécessité de développer notre BARGAINING POWER

Le Monde dans lequel nous sommes d’incertitudes , et de boulersements géopolitiques inédits en cours, exige pour la survie des Nations, la production d’intelligences multiformes, un besoin plus aiguë pour les pays en transition politique. La routine que nous observons sera catastrophique, si nous n’adoptons pas une nouvelle façon de stimuler la gestion des Affaires publiques. Nous avons défendu cette Thèse dans des sTribunes antérieures .

Il en est ainsi par exemple en matière de mobilisation des Ressources financières où il y a indéniablement un besoin de Ressources financières additionnelles. Pour y répondre notre pays doit se doter d’une puissante capacité de négociation, pour revisiter les contrats miniers pétroliers et autres Conventions dites de PPP pourrécupérer les “fuites” de Ressources ou des privilèges indus accordés aux Partenaires .

Constituer sous la forme d’une Task Force ( Membres en nombre réduit), la Structure devrait également pouvoir susciter et capter de nouveaux Partenaires et investisseurs , en ne mettant en avant que les intérêts supérieurs du Niger.

Une telle Task Force bâtie à partir d’une VISION STRATÉGIQUE de Conquê de SOUVERAINETÉ, est différente de l’Agence dite de Promotion des Investissements Présidentiels desRegnantsdéchus.

La Structure aura à la fois des Missions de vérification , de renegociation des Conventions et autres Protocoles conclus avec des Partenaires et investisseurs étrangers, mais également de promotion d’une politique de captation de nouveaux Partenaires sur une base gagnant-gagnant.

COLDEF oui ! Mais également et essentiellement, une Task Force de vérification, redressement des Conventions et Protocoles d’investissement, et mobilisation de nouveaux Partenaires stratégiques sur le principe de priorisation et de sauvegarde des intérêts du pays.

Dans cet esprit nous pensons de façon à des Conventions comme celle de gestion de l’aéroport international Diori Hamani, de privatisation de l’hôtel Gaweye, de cession des sites et autres titres fonciers pour construire des hôtes ( zone cases allemandes, ancien de la Laico etc), tous les contrats miniers dont Samira, et pétroliers.

Il ne s’agira pas de déposséder des Partenaires, mais juste de remettre notre pays dans ses Droits, et évoluer dans des partenariats équilibrés, bénéfiques pour tous.

Le Mali a reçu l’exercice sur les Contrats miniers.