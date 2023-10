NIGER, TRANSITION POLITIQUE: Dialogue National Inclusif, DNI-2R Contribution ( suite)

Dans des Publications antérieures nous avons tenté d’apporter une Contribution sur la compréhension des Termes de Références (TDR ) du Dialogue National Inclusif, DNI-2R, tels que retenus par le Président du CNSP lors d’une Adresse sur l’orientation politique à assigner à la Transition.

En plus d’un Brainstorming sur les principes pour régir la Transition, nous avons également fait une suggestion de format possible, dans une démarche ” CONSTRUCTIVISTE” pour identifier et mettre en présence les catégories sociales représentatives de notre Société .

Après avoir croisé notre démarche avec celle retenue par nos frères Gabonais , et fort de l’expérience des Assises Nationales de la Refondation au Mali les ANR) , nous estimons que des pistes de précision ou d’approfondissement peuvent être apportées.

1.Il faut faire aire le distingo entre le processus de sensibilisation, d’explication et de recueil des Contributions, d’avec

2. La tenue du Dialogue National proprement dit, sur un (1) mois.

Au Gabon par exemple , la phase 1 de sensibilisation et internalisation des TDR s’étale sur six( 6) mois.

Le Dialogue se déroulera du 1 er au 30 Avril 2024.

3. Nous suggérons la Création d’une Haute Autorité Morale ( HAM) chargée de la gestion de la Feuille de Route jusqu’à la tenue du DNI-2R. Elle jouera le Rôle assigné au Panel des Hautes Personnalités du modèle malien, mais également garante de la souveraineté et la transparence dans la synthèse des Contributions.

Ce serait une Touche véritablement nigérienne, de Contribution à la Réflexion globale de gestion des Transitions politiques en cours en Afrique .

4.Naturellement il faut trouver un encrage institutionnel à la la Démarche à défaut de l’existence d’un Ministère spécifiquement chargé de la Refondation.

Sans préjudice d’un Comité d’organisation matériel des DNI-2R

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Africain Engagé