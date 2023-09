Niger, Transition Politique: DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

Nous débutons une série de publications en guise de contributions au Dialogue National Inclusif en vue.

Les Forces centrifuges font tout et feront tout, pour nous empêcher de bien concevoir ,asseoir et bien gérer le Dialogue Nationale Inclusif pour laRefondationde la République , le DNI-RP.

Or c’est un passage déterminant, important pour réussir la gestion de la Transition politique.

Dans tous les nous ne pouvons pas empêcher à la junte de politiciens apatrides, criminels, atteints de chysophrenie aiguë, de poursuivre ses campagnes et propagandes pour diviser les Généraux du CNSP , salir l’image d’officier patriote du Général Tchiani, démobiliser les nigériens debout contre l’agression militaire annoncée.

Ils ont échoué à chaque tentative.

Ils échoueront encore parce qu’ils sont mécréants, et donc ne peuvent pas comprendre que dans la Protection du Niger et de ses populations , c’est Allah SWT Qui Veille.

Cependant ils savent que les Assises du DNI-RP , vont définitivement exposer leurs crimes politiques et économiques , et qu’il sera retenu des Recommandations pour que justice soient rendue au Peuple nigérien dépouillé . Ils seront tous rattrapés par la justice, pour leurs différents crimes.

Ils savent qu’au terme de ces Travaux entre NIGERIENS TOUT COURT, s’en est fini ded possibilités de pilier les Ressources de notre pays, que des sillons pour nous engager résolument dans les voies d’une amorce de développement, seront tracés.

Enfin ils savent que leurs politiques d’affaiblissement du système global de l’éducation , de régression organisée de la Chefferie traditionnelle, d’improctivité consciente de l’agriculture et l’élevage ( suppression de la subvention aux engrais, importation de semences inappropriées, d’alimentation bétail toxique etc.), seront dénoncées et rectifier en profondeur.

In cha Allah !

Par Elhadj MAIGA ALZOUMA (Nigerien Tout Court Africain Engagé)