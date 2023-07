Non à l’agression contre le Niger.

Indubitablement , la mort dans l’âme et avec un esprit chagrin et chagriné, la France et ses succursales de la sous-région se jettent avec leur dernière énergie dans la bataille pour le contrôle de notre pays.

Sous les applaudissements , les messages digitaux faussement et hypocritement patriotiques et les harangues de quelques fugitifs, hier encore « courageux » parce qu’ils détenaient la puissance publique ,tapis dans les vérandas de certaines chancelleries , la CEDEAO ,appendice de l’Elysée ,s’apprête à agresser notre pays .

L’objectif de cette probable agression est tout simplement de rétablir l’ordre ancien .

A l’évidence , cette imposture contre notre pays , dernier et tout dernier bastion des puissances coloniales européennes ne saurait être cautionnée par l’ensemble des Nigériens et Nigériennes y compris ceux qui dans leurs délires ininterrompus rêvassent et rêvent d’un retour d’un quelconque ordre politique.

Demain donc, à l’appel de certaines organisations de la société civile , c’est un rempart voire un bouclier humain qui se dressera contre toute velléité d’agression de notre pays.

Le Niger ne sera pas Kolwezi où les parachutistes français sautèrent pour sauvegarder les « acquis » de leur pays .

Niamey ne sera pas non plus Bangui sur laquelle des pars-commandos et mercenaires Français sautèrent pour déposer un régime devenu gênant .

Notre pays , sans nul doute , sera loin du Gabon des années 1960 et de la Gambie il n y a pas si longtemps .

Par Moustapha alou maiga (Contribution Web)