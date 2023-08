Notre Appel au bon sens « La Guerre bête de trop »

Cet Appel est une adresse à nos frères africains qui semblent piétiner et faire fi de l’héritage historique, et qui voudraient faire la guerre au Niger pour des raisons complètement en déphasage de ses intérêts, et de ceux du peuple nigérien.

Au lieu de ‘’condamner, par principe, un coup d’Etat qualifié de trop’’ ils ont plutôt opté pour la « guerre bête de trop » comme en Libye, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Congo etc. Des frères africains qui acceptent de faire couler le sang d’autres frères africains pour protéger les intérêts sordides de puissances impérialistes.

C’est pourquoi, malgré l’indignation suscitée dans notre pays, en Afrique et dans le Monde, il nous a semblé raisonnable et plus indiqué de demander à chaque individu soucieux du devenir de notre pays et de l’Afrique de faire son examen de conscience sur ce qui se prépare.

Il convient de rappeler, au passage, à la CEDEAO qui envisage de recourir à la force militaire pour le règlement de la crise qui prévaut au Niger en lieu et place de voies diplomatiques et de mécanisme de règlement des conflits prescrits dans la Charte de la CEDEAO par Seyni Kountche du Niger, Mathieu Kerekou du Benin, Moussa Traore du Mali, Yacoubou Gowon du Nigeria et N’gnassinbé Eyadema du Togo qui avaient œuvré pour sa création.

Il est absurde et inconcevable de constater que les dirigeants actuels de la CEDEAO ne soucient pas de la préservation de cet Héritage et des principes de règlement des conflits.

Notre Appel s’adresse d’abord aux Dignes Héritiers de N’Gnassimbé Eyadema dont le leadership a été très déterminant dans le processus de création de la CEDEAO.

Nous attendons également la posture louable de Dignes Héritiers de Mathieu Kerekou lequel avait développé et sauvegardé les Relations de Paix et la parfaite entente avec le Niger dans le cadre du projet structurant et d’envergure, comme celui du pipeline pétrolier. Or, ce Projet pourrait être complètement compromis si l’ego d’« une guerre bête de trop » l’emporte sur la raison.

Notre appel s’adresse aux dignes fils du Sénégal qui doivent se rappeler que dans les années 77 – 80 c’était le Niger qui aidait à assurer le paiement des salaires. C’est surprenant que le Sénégal s’empresse aujourd’hui à envoyer des troupes au Niger pour tuer les frères nigériens au nom d’« une guerre bête de trop ».

Notre appel s’adresse également aux Dignes Héritiers de Houphouët Boigny qui bien avant la CEDEAO, avaient œuvré à créer la plus ancienne des Institutions de coopération sous régionale consacrée à la promotion de la Paix, le Conseil de l’Entente. Que leur arrivent-ils à vouloir en finir avec leurs frères nigériens.

C’est l’occasion (sans aucune intention de leur faire de la remontrance) de rappeler à ces frères la dizaine de militaires nigériens tués en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une Mission de Paix pour le compte des Nations Unies.

Ce qu’il faut rappeler davantage avec force, c’était les militaires nigériens qui avaient sauvé Alassane Ouattara à l’Hôtel du Golf, lors du premier assaut contre son Quartier Général. N’est-ce pas pour cette raison et pour leur professionnalisme que des gendarmes nigériens ont été choisis pour assurer la sécurité rapprochée d’Alassane Dramane Ouattara, dans les premiers moments de son accession au Pouvoir ?

Paradoxalement, aujourd’hui nous remarquons que c’est la Côte d’Ivoire qui se met en première ligne pour une attaque contre le peuple nigérien. Il semble qu’il s’est déjà résolu à écarter toute recherche de solution pacifique.

Nous continuons de refuser d’y croire car nous disons que la fibre panafricaine de solidarité et de Paix prônée autrefois par Houphouët doit toujours prévaloir.

Mais l’Appel le plus pressant est adressé aux Dignes Héritiers de la Vision panafricaniste de Yacoubou Gowon , encore en vie qui connait à sa juste valeur l’apport combien décisif apporté par le Niger , pour la sauvegarde de l’unité et de la souveraineté du Nigeria . Un Havre de Paix dont profite aujourd’hui le Président Tinubu Bola Ahmed, bizarrement très déterminé sur un projet d’asphyxie économique et énergétique au Niger.

Jamais le Président Diori Hamani n’aurait imaginé qu’un jour un Dirigeant du Nigeria couperait la fourniture de l’Electricité au Niger, encore moins être à la tête d’une coalition pour faire la « guerre bête de trop » en Afrique. Une guerre prétendument engagée pour rétablir une légalité constitutionnelle. Le Président Tinubu bola Ahmed n’est-il pas lui-même en contentieux électoral ? Peut-il être crédible sur le choix politique d’un pays souverain, ayant librement accepté d’être Membre Fondateur de la CEDEAO ? Nous y voyons une manière maladroite et inintelligente de détourner l’attention des nigérians du contentieux électoral encore pendant ainsi que de la crise économique aigue qui a cours au Nigeria.

Cette guerre conduira inéluctablement à la destruction d’un Patrimoine historique de solidarité, de vivre ensemble entre deux Nations construit des années durant.

En outre, nous ne sommes pas surpris du rejet total par l’ensemble du mouvement social notamment toutes les composantes de la Nation nigériane, des Guides Religieux aux Responsables Politiques de haut rang de l’intention périlleuse et belliqueuse affichée par le Président Tinubu bola Ahmed.

Toutefois, cette guerre absurde pourrait être évitée si les Dignes Héritiers des Dignes Yacoubou Gowon reviennent ä de meilleurs sentiments et renouent avec la sagesse et la solidarité africaines. .

Ce qui est incompréhensible et contraire à la morale, ce serait de voir les Frères d’Armes de deux pays réunis autrefois pour combattre ensemble des terroristes, se livrer à une guerre fratricide.

Comment expliquer que les Militaires nigériens et nigérians en lutte conjointe contre Boko Haram , retournent leurs Armes les uns contre les Autres ?

Comment le Président Tinubu Bola peut-il compatir à la Mémoire des militaires nigériens qui ont permis au Nigeria de reconquérir des territoires occupés par Boko Haram ?

Nous ne saurions terminer notre Appel sans saluer et encourager la solidarité fraternelle agissante, panafricaniste et franche manifestée par le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, et l’Algérie en appui au Conseil National pour Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et les Militaires nigériens.

Après cet Appel nous laissons les uns et les autres avec leur Conscience sachant que l’histoire sera le grand Juge pour tous.

Pour notre part nous sommes convaincus et nous continuons de croire que la sagesse n’a pas encore déserté tous les Chefs d’Etat et qu’un espoir si mince soit-il est permis.

C’est pourquoi, nous ne doutons point que le Seigneur, Maître de la terre et des cieux, au regard des Prières formulées partout par les populations mobilisées pour soutenir l’action du CSNP et des Militaires, nous protègera.

Fait à Niamey le 5 Aout 2023

Les signataires

MR Issoufou Kado MAGAGI

Pr Farmo Moumouni

Mr Barke Doka

MR Moukaila GOUMANDAKOYE

Ewangue Mohamed

MAIGA Alzouma Nigérien Tout Court

Harouna MAYAOU

Dr Fatouma Moussa

Mme Hadiza Moussa Gro.

– et Tous les autres nigériens patriotes soutenant notre démarche.