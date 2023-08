Notre Arme ultime !

Assalam alaikoum mes Sœurs et Frères en Islam !

Après le Message à la Nation du Président du CNSP, j’aimerais humblement que nous réfléchissions à comment prévoir plus , pour être aux côtés de nos Militaires dans ce que, le Président du CNSP a qualifié de ” peut-être le dernier combat de leur vie “.

Autrement dit, si la guerre nous était imposée, eux les Militaires se sont résolus à se battre comme si c’était le dernier Combat de leur vie.

C’est pourquoi nous devrions nous Musulmanes et Musulmans , nous mettre également dans l’intention de nous élever à ce niveau de sacrifice ultime.

Nous devrions faire comprendre clairement aux nébuleuses sataniques qui aimeraient ” Afghanistaniser” ou Iraqiser ou encore ” Lybianiser “, notre pays et le sahel ” que nous sommes debout pour le DJIHAD .

C’est l’Arme que le Prince Mohamed Ben Siman a brandi aux Américains qui menaçaient d’affaiblir l’Arabie Saoudite, parcequ’ilvoulait commencer librement avec la Russie et la Chine. Il leur a répondu ” je déclencherais le djihad contre vous” . Et il a eu la Paix.

Nous sommes dans ce schéma défigure. On menace de nous faire une guerre injuste, de détruire notre pays pour des intérêts clairement de colonisation économique, et de protection à terme des contre-valeurs pour durablement asseoir ladite domination. Comme ils échoué dans la Khartoumisation de Niamey, et la Soudanisation de notre pays, ils veulent nous faire la guerre totale.

Il faut qu’à partir de maintenant que nous passons le message de notre intention à déclarer le djihad légitime, plus puissant que le djihad ” frelaté “des voyous prétendument djahidistes qu’ils ont fabriqués pour semer la terreur et la mort dans le Sahel.

Ce djihad sera puissant , parce que en renfort à nos forces de défense et de sécurité. Il sera populaire Parce motivé par la Foi islamique et les Recommandations de notre Religion partagés par 99 % de la Population Nigerienne.

Nous continuerons à polir l’Arme redoutable des Prières, des lectures du Coran, observer des jeûnes, marcher dans les Rues , mais en même temps faire comprendre que nous sommes prêts à sortir le SABRE DU DJIHAD POUR DEFENDRE NOTRE PAYS, NOS FAMILLES ET NOS BIENS.

Cette posture doit dès aujourd’hui ressortir dans nos messages de Prières pour la Paix.

Si les Militaires sont prêts à l’ultime Combat, nous Musulmans, une Fraternité qui transcende les appartenances politiques, ethno-regionalistes, seront prêts pour l’ultime combat également à leurs côtés par le Djihad.

Cette intention noble pourrait déboucher sur la création d’un Mouvement des Musulmans pour la Sauvegarde de la Patrie, en cas d’agression contre pays. ce L’intention doit clairement être affirmée partout où nous nous retrouverons in cha Allah.

Les Oustaz doivent nous édifier davantage sur le Djihad, pour davantage le comprendre dans toutes ses implications.

Que Allah SWT Protège davantage notre pays, et nous Fasse comprendre de plus nôtre Religion.

Elhadj MAIGA ALZOUMA

Nigerien Tout Court

Musulman pour la Sauvegarde de la PatrieJ