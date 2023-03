Oraison funèbre d’Elhadi Souley Abdoulaye, ancien Premier Ministre de la République du Niger, prononcée par Moustapha Kadi Oumani

Les épaules me pèsent, une tristesse profonde m’envahit, en ce jour où la Nation toute entière rend hommage à l’un de ses illustres fils disparu, Elhadji Souley Abdoulaye, Mon ami, Mon frère.

Ainsi donc, c’est ici que s’arrête ton voyage sur la planète terre. Allah a décidé que c’est toi, qui quitte ce monde avant nous, bien trop tôt, et que ton départ nous rappelle qu’ici-bas, notre vie soit peu de chose.

A l’endroit des éminentes personnalités ici présentes, à leur tête le Président de la République, Son excellence Monsieur Mohamed Bazoum, j’exprime tous les sentiments de profonde reconnaissance de sa famille, ses parents et amis et vous remercie pour la sincère compassion en cette douloureuse

circonstance.

Elhadji Souley Abdoulaye, mon frère, je ne prononce pas ici ta bibliographie; les personnalités présentes maintenant, te connaissaient et elles se souviendront d’un Homme de grande valeur, toujours heureux, fier, généreux et courageux, que tu fus.

Né en 1956 à Kaoura Acha dans le département d’Illéla, Elhadji Souley Abdoulaye, tu as, durant ton jeune âge, escaladé les collines, traversé les vallées, arpenté les sentiers sinueux de nos campagnes et bravé les intempéries pour construire ta vie au point de te hisser à un niveau de responsabilité que nous connaissons, avec l’envie tenace de toujours servir ton pays.

Feu Souley Abdoulaye, tu étais un travailleur infatigable qui a constamment une passion pour le travail. C’est cette passion inlassable qui t’a permis d’intégrer la BDRN au début de ta carrière. Au cours de cette brillante carrière, tu vas gravir les échelons jusqu’à l’occupation du poste de Directeur Central des engagements.

Tu connaissais tout le monde, du plus haut cadre au plus humble de tes collaborateurs, et tu savais traiter chacun avec civilité et égard au point où certains te qualifiaient de monument de la simplicité et de la générosité.

Ces mérites t’ont valu une expérience des plus enrichissantes.

De ce fait, tu fus Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, Ministre de l’Intérieur, puis Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Une vie pleine de mérite. Une vie faite d’honneurs et de dignité. Durant toute ta vie, Elhadji Souley, tu as su faire passer l’intérêt supérieur de la Nation avant le tien. Même au plus haut de tes responsabilités, combien complexes parfois, tu as su garder la foi en notre pays et la loyauté envers les Autorités nationales.

Elhadji Souley Abdoulaye, fidèle à toi-même, tu t’en es allé, comme tu as su vivre modestement. Nous te savions malade depuis plusieurs années, mais fidèle à ta ténacité habituelle, tu n’en faisais jamais cas, poursuivant tes tâches urgentes pour ton pays ou ta famille.

Elhadji Souley Abdoulaye tu étais un homme dont l’intelligence, la modestie et la force de conviction étaient unanimement respectées et faisaient honneur à notre cher pays. Tu symbolisait dans la plus grande courtoisie ce qui nous unit et nous rassemble, par-delà nos différences.

Je voudrais louer devant cette assistance tes hautes qualités personnelles et mérites professionnels au service de l’État. Nous reconnaissons à l’unanimité que tu fus un homme de devoir, un infatigable, fidèle et loyal serviteur de l’État.

Je témoigne que tu as rempli ta part de mission et partout où tu as servi au Niger, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo, tu l’as fait avec honneur et dignité. La Nation et la République ont perdu, en toi, un patriote convaincu.

A travers ces mots, je voudrais montrer ce que tu fus, l’homme excellent que nous venons de perdre et qu’ont aimé tous ceux qui t’ont côtoyé.

Elhadji Souley Abdoulaye, tous ces mots prononcés ne peuvent à eux seuls exprimer toute la profondeur de la douleur et compassion que nous ressentons suite à ta disparition, à l’endroit de tes épouses Hadjia Rabi et Charifa, tes enfants Zalifatou, Ramatou, Zara, Karima, Ousmane, Habibou, Youssef et Amira, tes parents, tes amis et proches que tu laisses derrière.

En ces moments d’émotion intense, recueillons-nous en silence et en prières tout en implorant qu’Allah l’Omnipotent accorde à Elhadji Souley le Paradis Firdaous.

Au revoir Cher frère et ami, nous savons tous ici présents que toute âme goûtera à la mort, Allah la prescrite et nous l’acceptons…

Elhadji Souley Abdoulaye, ta famille te dit au revoir !

Elhadji Souley Abdoulaye, ton pays te dit au revoir !

Elhadji Souley Abdoulaye, que le Paradis éternel soit ta dernière demeure!