Ouverture à Niamey de la 7ème édition du salon professionnel 100% Made in Niger

Les activités de la 4ème édition du « mois d’octobre, mois consommer local » couplée au 7ème Salon professionnel 100% « Made in Niger », ont été lancées ce jeudi 04 octobre 2023, au Centre International de conférences Mahatma Gandhi de Niamey sous le thème « accès aux équipements de qualité pour l’émergence de l’industrie au Niger ».

Pour cette édition, c’est la zone du Kawar (Bilma, Djado, Fachi et Dirkou) de la région d’Agadez qui est à l’honneur. Des expositions et panels sur les richesses naturelles et culturelles de la localité sont prévus.

Plusieurs activités sont prévues pour cette 7ème édition, il s’agit notamment des ateliers de formation ; des expositions et vente ; concours National Innov’Act et remise de prix.

En présidant la séance inaugurale, le ministre du Commerce et de l’Industrie M. Seydou Asman a rappelé que les autorités du Niger n’ont aménagé aucun effort en vue d’organiser les producteurs pour une meilleure transformation des produits agro sylvopastoraux.

« Notre ambition n’est pas seulement de faire de cet événement une simple manifestation promotionnelle, mais aussi et surtout de promouvoir la culture de la consommation des produits locaux en vue de contribuer de manière significative à l’épanouissement de notre économie », a-t-il relevé.

A cet effet, Seydou Asman d’exhorter les producteurs, les investisseurs, le secteur privé en général à s’organiser et travailler en synergie afin d’accroître et diversifier l’offre des produits locaux à forte valeur ajoutée.

Le ministre du commerce a une fois de plus, appelé les commerçants à faire preuve de patriotisme en baissant les prix des produits de première nécessité et de grande consommation.

Auparavant la promotrice de l’événement Mme. Rabi Arzika a noté l’importance de l’industrie pour le développement d’un pays tout en plaidant pour un soutien accru en faveur des entrepreneurs. Mme. Rabi Arzika a par ailleurs rappelé que l’artisanat est la première industrie du Niger composé d’environs 291 corps de métiers et qui est le seul secteur où on a des emplois clairs et qui ne périssent pas.

Le maire de Bilma M. Abari Kochi Maïna a, au nom du Kawar, pris la parole pour exprimer sa gratitude aux organisateurs et expliqué que cette activité permettra de faire la visibilité pour leur zone ‘’mal connue et méconnue’’.

« Le Kawar c’est une terre d’opportunité que tout le monde va connaitre et désormais n’est plus une zone d’exile », a-t-il dit.

Au cours de cette cérémonie plusieurs personnalités ont pris la parole pour apporter leurs soutiens aux organisateurs et souligner l’importance de la valorisation des produits locaux dans le développement économique du pays.

La rencontré a enregistré la présence des membres du gouvernement ; des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ; des ambassadeurs accrédités au Niger et plusieurs autres invités.