Piste de réflexions sur Les grandes priorités des autorités de la transition démocratique

Pour le moment, entre autres, les priorités des autorités de la transition pourraient prendre s’intéresser aux questions suivantes :

1/ sur le plan international :

– La diplomatie nigérienne doit mener une grande offensive à l’extérieur du pays pour expliquer aux partenaires du Niger les causes du changement anticonstitutionel intervenu au Niger, les ambitions des nouvelles autorités pour le pays,

– rassurer les partenaires économiques, financiers et diplomatiques du Niger sur le respect scrupuleux des accords internationaux.

– diversifier la coopération militaire en vue de renforcer la capacité de la défense du territoire pays.

2/ sur le plan national :

– réorganiser les cabinets des institutions de la république ,

– mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut et se mettre au travail,

-opérer une sélection rigoureuse des experts chargés de la rédaction des avant-projets des textes devant régir la future République débarrassée de toutes les scories antidémocratiques et autres virus dangereux,

– procéder à une sélection rigoureuse des délégués devant participer au forum national sur la refondation de la république, ce qui éviterait des erreurs du passé.

– définir des critères objectifs et pertinents pour leur désignation reposant sur l’intérêt supérieur du pays.

-les ressources publiques provenant de la vente du pétrole, de l’uranium, de l’or , les recettes fiscales , les recettes diverses, non fiscales, doivent être centralisées au compte unique du trésor national.

-le trésor public ayant un statut de banque, permettra aux particuliers qui le souhaitent d’ouvrir les comptes courants, bancaires , comptes des dépôts, dans les livres du trésor public national. À cet effet, des carnets des chèques , des cartes bancaires de retraits, doivent être mis à la disposition du public.

Le trésor public est représenté sur toute l’étendue du territoire national, il est présent, dans toutes les régions et tous les départements du pays , donc il dispose du plus grand réseau que les autres banques commerciales.

– le gouvernement se devrait de rationaliser les réseaux comptable et bancaire du trésor, ce qui permettrait de bien aménager l’espace de la trésorerie générale de l’Etat.

-bien réfléchir sur l’organisation des élections générales constitutionnelles démocratiques, transparentes, honnêtes et crédibles.

Une réflexion sur la création d’une monnaie nationale ou commune aux pays du Liptako Gourma doit être envisagée dans la sérénité.

À notre humble avis, entre autres, telles

doivent être les priorités des autorités politiques et administratives, de la période de la transition démocratique.

La patrie ou la mort nous vaincrons !

C’est le Niger qui gagne !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.